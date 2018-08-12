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Источник Правда.Ру

В Манчестере 10 человек ранены в результате стрельбы

Мир

В результате стрельбы 10 человек пострадали в британском Манчестере. У них ранения разной степени тяжести. Медики оказали помощь всем.

Об инциденте стало известно от сотрудников местной полиции. Они же сообщили, что происшествие случилось на юге города, район Мосс Сайд. Эта территория известна обилием людей, продающих оружие и наркотики.

Сотрудники правопорядка сейчас проводят обыски на месте происшествия, беседуют с очевидцами, а также знакомятся с записями, сделанными на камеры наблюдения.

От начальника отдела сыскной полиции Дебби Дули стало известно, за несколько часов до инцидента здесь завершился карибский карнавал. По этой причине на момент перестрелки на улицах было много людей. Также представитель полиции добавила, что у большинства потерпевших ранения оказались несерьезными.

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Темы полиция Британия стрельба Манчестер перестрелка
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