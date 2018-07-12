Секретный доклад: ИГИЛ* создало шахид-дроны с подачи Британии

Крайне любопытная информация всплыла намедни в средствах массовой информации. Основывается она на докладе Антитеррористического центра Соединенных Штатов Америки. Доклад был посвящен ИГИЛ*.

Фото: imp-navigator.livejournal.com

Так, выяснилось, что все беспилотные летательные аппараты, что имеются в пользовании террористов, сделаны британскими фирмами. А если быть точнее, компанией IBACS — у нее целая россыпь филиалов как непосредственно в самом Соединенном Королевстве, так и в Соединенных Штатах Америки, Испании и даже Бангладеш.

Официально IBACS — ничем непримечательная, рядовая компания, работающая в сфере IT, электроники, программного обеспечения. На деле же компания оказалась ни много ни мало прикрытием для поставки исламским террористам боевых дронов-беспилотников.

Действовала компания следующим образом. Дроны и необходимые комплектующие к ним закупались на черных рынках Индии и доставлялись в офисы компании. После с помощью третьих лиц все это отправляли в Турцию, Ирак или Сирию, а там уже всеми доступными способами через линию фронта, прямиком в руки террористам.

На сегодняшний день сайт компании IBACS закрыт, а упоминания о ней в сети найти крайне сложно. Один из двух глав фирмы погиб во время авиаудара в Сирии, второй, его родной брат, находится в испанской тюрьме.

*ИГИЛ — экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.

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