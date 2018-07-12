Трамп сделал сенсационные заявления о Крыме, Путине и НАТО

Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в рамках проходящего в Брюсселе саммита Североатлантического альянса созвал экстренное совещание всех представителей стран-участниц международного клуба.

Фото: www.nato.int

На экстренном совещании Дональд Трамп высказался практически обо всех злободневных вопросах. Так, глава Соединенных Штатов коснулся в своей речи и предстоящей встречи с главой Российской Федерации Владимиром Путиным, и поделился своим мнением относительно принадлежности Крымского полуострова и даже по поводу выхода США из Североатлантического альянса.

Что касается Владимира Путина и взаимоотношений Соединенных Штатов Америки с Российской Федерацией в целом, Трамп сказал следующее. По его мнению, неправильно было бы считать Путина американским врагом, несмотря на затянувшееся и обострившееся взаимное недопонимание двух сверхдержав. Дональд Трамп заявил, что Путин — не враг, а соперник, конкурент, с которым в будущем он собирается найти общий язык. Глава США вообще много говорил об отношениях России с НАТО, делая акцент на том, что международному клубу необходимо научиться ладить с Москвой.

По поводу Крымского полуострова Дональд Трамп сделал следующие заявления. Он снял с себя и нынешнего правительства Соединенных Штатов Америки ответственность за произошедшее в 2014 году, заявив, что Барак Обама позволил этому случиться. По словам Трампа, он сделал бы все возможное, чтобы не позволить России присоединить Крым. Но что сделано, то сделано, заявил Трамп и резюмировал, что не представляет, что будет с полуостровом дальше.

Не обошел стороной Дональд Трамп и "Северный Поток-2", за последние месяцы вызвавший настоящий раскол в мире. Президент Соединенных Штатов Америки заявил, что его строительство не будет такой проблемой, если Запад наладит отношения с Российской Федерацией.

Помимо всего прочего Трамп продолжил свою уже набившую оскомину риторику насчет того, что европейские государства обязаны тратить на свое вооружение гораздо больше финансовых средств. Ранее, в частности, Трамп высказал свое связанное с этим недовольство Великобритании и Германии.

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