МИД РФ: результат от санкций будет нулевым

В российском МИДе заявили, что США не заставят Россию изменить внешнеполитический курс, вводя новые санкции.

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По мнению представителей МИД России, "результат [новых санкций], как и прежде, будет нулевой - заставить Россию изменить самостоятельный курс на международной арене не получится. Но американские политики продолжают пребывать в плену иллюзий, возомнив США мировым жандармом".

Отмечается, что "в США демонстрируют очевидную недальновидность, выдумывая врага там, где его нет, вместо того, чтобы всерьез бороться с терроризмом и другими реальными угрозами. Это не просто порочная, а очень опасная политика, за которую история обязательно спросит с ее инициаторов".

Дипломаты также добавили. что "два последних расширения Вашингтоном антироссийских санкций имели место в канун наших главных национальных праздников - Дня Победы и Дня России. Мы это запомним".

Напомним, 11 июня минфин США ввел санкции в отношении трех россиян, трех российских компаний и двух связанных с ними структур, базирующихся за рубежом. Недавние заявления Дональда Трампа о том, что диалог с Россией необходимо налаживать, по-видимому, оказались очередным "пшиком". Напомним, что президент Соединенных Штатов Америки заявил недавно, что присутствие РФ в G8 как крупной сверхдержавы с весомым авторитетом в мире необходимо и пойдет на пользу всем странам. Как налаживание отношений с Россией связано с расширением санкций против нее, неизвестно.

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