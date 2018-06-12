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Сенатор США: зло СССР живет в путинской России

Мир

Американский сенатор из Республиканской партии Линдси Грэм считает, что в России продолжает жить "советское зло", поэтому возвращать Россию в G8 не нужно.

Сенатор США: зло СССР живет в путинской России. 387996.jpeg

Такое решение было бы ошибкой, заявил Грэм в эфире телеканала ABC News. Парламентарий выразил несогласие со словами президента США Дональда Трампа о необходимости посадить Россию за стол переговоров в "Большой семерке".

"Советский Союз, может, и развалился, но зло, которое он воплощает, живет и здравствует в путинской России", - отметил Грэм.

Он также добавил, что Путин  "не друг Соединенным Штатам. Он разрушает демократии повсюду и пытается это сделать у нас на заднем дворе".

Отметим, Грэм выступает с критикой возможного курса Трампа на сближение с Москвой. В конце декабря 2016 года газета Bild со ссылкой на источники в команде будущего американского президента и данные европейских спецслужб сообщила, что Киссинджер "должен стать посредником между Москвой и Вашингтоном", поскольку "Трамп стремится к сближению с Кремлем". Что касается урегулирования ситуации на Украине, главная идея Киссинджера состоит в том, что Россия должна гарантировать безопасность на востоке страны, "в ответ Запад в дальнейшем не будет затрагивать вопрос Крыма.

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Темы сша cенат линдси грэм
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