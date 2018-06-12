Американцы ужасаются возможностям нового С-500

По данным министерства обороны США, ракетная система успешно поразила цель на расстоянии 299 миль (481 км), что на 50 миль (80 км) превышает способность любой другой известной аналогичной системы.
"Правда.Ру" ранее сообщала, что в России впервые продемонстрирован радиолокационный комплекс "Енисей", который станет частью ЗРС С-500 "Прометей".
Сообщается, что "Енисей" распознает баллистические ракеты на высоте до ста километров, а радиус действия радара достигает шестисот километров. Ранее название радара не озвучивалось.
На сегодняшний день большинство тактико-технических характеристик С-500, частью которого, предположительно станет "Енисей", засекречены. Известно, что комплекс заступит на боевое дежурство к 2020 году.
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