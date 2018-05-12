Все подробности "неистовой резни" в Париже

Как сообщил телеканал BFMTV, некий неизвестный мужчина "напал с ножом на прохожих в субботу вечером во втором округе Парижа".

По данным СМИ, в результате нападения были зарезаны на месте два человека и минимум восемь получили тяжелые ранения.

Пресса пишет, что район происшествия оцеплен и в нем "были слышны выстрелы". Сам второй округ Парижа - самый маленький административный округ столицы Франции.

По данным источников, представители полиции "сумели обезвредить нападавшего". Об этом официально сообщил в своем Twitter министр внутренних дел Франции Жерар Коллон.

Также очевидцы поясняют, что атака была проведена рядом с улицей Святого Августина, "известной своими многочисленными ресторанами" и являющейся одним из популярных туристических мест.

При этом журналисты отметили, что полицейские вначале попытались нейтрализовать нападавшего электрошокером, но это не помогло. В итоге полицейские произвели два выстрела. СМИ сообщают, что "нападавший был расстрелян полицией".

По различным данным, нападавший то ли "кричал Аллаху Акбар" и бормотал "что-то непонятное", то ли он наоборот является местным националистом. Полиция не комментирует эти слухи, призывая "не раскручивать национальную вражду".

Отметим, что после серии терактов власти Франции заявили, что страна находится в особом чрезвычайном положении по антитеррору. Также мировые СМИ сообщили, что ряд террористов, осуществивших теракты в Европе "ранее были на карандаше и под контролем полиции", однако это не помогло предотвратить трагедии.

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