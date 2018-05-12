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Ой! Папа Римский: Учение Маркса важней учения Христа

Мир

Карл Маркс должен считаться "отцом христианства". Это утверждение Папы Римского Франциска цитирует yournewswire.com. Папа утверждает, что Маркс — основатель коммунизма, имел больше влияния на современную католическую церковь, чем Иисус Христос.


Путин и Папа Римский принесут мир Сирии?

Статья, опубликованная в ватиканской газете, вызвала большое неудовольствие американских христиан относительно правления нынешнего Папы Римского Франциска в Ватикане. Верхние эшелоны Римско-католической церкви, по их мнению, полны разрушительных глобалистских и коммунистических идей.

Если сочинения Маркса стало возможным упоминать в контексте христианской доктрины, то папа Франциск и его кардиналы достигли тревожного нового этапа в своей кампании по "демонтажу" традиционного христианства. Так интерпретируют происходящее в США.

Недавно нынешний понтифик призывал американские власти разоружить население. Признанный глобалист, папа Франциск сказал итальянской газете La Repubblica в прошлом году, что Соединенные Штаты Америки имеют "искаженное видение мира" и ими должно управлять мировое правительство. Желательно, чтобы это произошло как можно скорее, "для их собственного блага".

Папа Франциск также начал искажать христианское Писание в соответствии со своей еретической повесткой дня нового мирового порядка, утверждая, что "Иисус стал Сатаной ", и призывая 33 000 своих последователей на площади Святого Петра избегать личных отношений с Иисусом, поскольку они" вредны и опасны."

В то время как меньшинство католиков продолжают защищать папу иезуита, старшие кардиналы Ватикана полны решимости свергнуть его, утверждая, что он является угрозой христианству во всем мире.

Иные же пошли в своей критике Папы Римского еще дальше, например, — президент России Владимир Путин, сказавший в прошлом году, что папа Франциск — "не человек Божий" и получил свой пост благодаря радикальному левому перевороту, организованному Бараком Обамой, Джорджем Соросом, Хиллари Клинтон и другими глобалистскими игроками.

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Темы сша путин италия христианство
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