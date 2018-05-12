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Источник Правда.Ру

Настоящим отцом Барбары Буш был сатанист

Мир

Недавно изученные записи дневника сатаниста Алистера Кроули доказывают, что именно он был настоящим отцом покойной Барбары Буш. Об этом пишет yournewswire. com.

Алистер Кроули был хорошим другом бабушки по материнской линии Джорджа У. Буша — Полины Пирс Робинсон (матери Барбары Буш). Информации об этой женщине сохранилось мало. Больше известно о ее муже — Марвине Пирсе, президенте корпорации McCall, который выпускал McCall'smagazine и Redbook. На Полине — прекрасной молодой светской женщине — он женился в 1919 году.

Их первый ребенок, Марта, родился в следующем году; второй, Джеймс, — в 1921-м.

В это же время Алистер Кроули жил во всех смыслах совсем другой жизнью. В Аббатстве Телема (Италия) он занимался основанием храма и спиритуалистического центра.

Однако и Полина жила тайной жизнью. Ее называли сказочно красивой дамой с экстравагантными вкусами. Ходили слухи о ее тайных романах, в том числе — с Эйзенхауэром, и можно утверждать, что свои "эксперименты" она начала задолго до сороковых годов. Она оказалась в кругу авантюристов, которым среди прочих приключений не были чужды сексуальные эксперименты. Входил в это общество и Алистер Кроули.

Изгнанный к тому времени из Италии из-за того, что его деятельность заимела плохую репутацию (во время одной из его магических церемоний погиб человек), он обосновался во Франции и продолжал свои эксперименты в области секс-магии. Тогда же во Францию прибывает страстная путешественница Полина, оставившая на родине малолетних детей с нянюшками, а зануду-мужа — с его корпорацией.

В 1924 году Кроули увлекается еще более изощренными практиками, кои были призваны отправлять на небеса через истощение от сексуальных утех. Читая записи его дневника и изучая другие обстоятельства, можно сделать вывод, что Полина была одной из его ассистенток.

В начале октября 1924 года Полина возвращается в Америку, а 8 июня 1925-го на свет появляется девочка по имени Барбара. Позже Барбара Пирс выйдет замуж за Джорджа Буша, который станет 41-м президентом США.

Кто же был ее отцом на самом деле? Если судить по хронологии, любой из них. Даже сама Барбара могла не знать правды. Однако, по многим свидетельствам, трудно не заметить явного сходства между Барбарой Буш и Алистером Кроули. И это сходство не только физическое. Многие помнят надменность этой первой леди и ее резкие, лишенные малейшего сочувствия заявления после урагана "Катрина".

Некоторым ее бесчувственность очевидным образом напоминает аналогичные черты в характере Алистера Кроули, который после одной из возглавляемых им экспедиций по восхождению на Канченджангу, закончившейся гибелью людей, заявил: "Случившееся относится к тем обстоятельствам, к которым я не испытываю никакого сочувствия".

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Темы сша буш секс сатана
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