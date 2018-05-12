Порошенко накормили бычьим хвостом

Президент Украины Петр Порошенко побывал с визитом в Германии, где встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.



Как Порошенко освистали на футбольном матче

После этого у главы Украины была намечена экскурсия, которая спонтанно переросла в обед в дюссельдорфском ресторане традиционной немецкой кухни. Порошенко потчевали рагу из бычьего хвоста и свиной рулькой. Незапланированная трапеза продолжалась полтора часа.

Между тем за гастрономическими Петр Порошенко не забывает и о делах внутри страны. Например, о привилегиях для служащих в Вооруженных силах Украины. На днях, как сообщает RT, он подписал закон, регулирующий выплаты для иностранных граждан, которые проходят службу в Вооружённых силах страны. Напомним, что разрешение для иностранцев нести на Украине военную службу по контракту Порошенко дал в 2015 году.

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