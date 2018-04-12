Названа причина выхода российских кораблей из порта в Сирии

Российские военные вывели свои корабли в открытые воды Средиземного моря из соображений безопасности.

Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов. По его словам, "при возникновении возможности угрозы нападения компактно находящиеся у причалов корабли выходят в зону ближнего маневрирования для того, чтобы одним боеприпасом не было уничтожено более одного судна".

Шаманов подчеркнул, что это "обычная практика", корабли рассредоточиваются и «тем самым повышают свою живучесть".

"Правда.Ру" ранее сообщала, что в Сирии российские корабли покинули порт Тартус. Причиной передислокации стала угроза ракетного удара, который готовит западная коалиция.

Мониторинговый портал Image Satellite Internacional опубликовал спутниковые снимки, на которых видно, что порт опустел. До 11 апреля там стояли семь российских боевых кораблей, два катера "Грачонок" и две подводные лодки класса "Кило".

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