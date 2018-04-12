В Венгрии с почестями перезахоронили останки советских солдат

В Будапеште, столице Венгрии, состоялось перезахоронение советских солдат, погибших в боях за город зимой 1945 года. 21 красноармеец был предан земле в торжественной обстановке, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Фото: mil.ru

Мероприятие прошло на территории мемориала советским воинам-освободителям на кладбище Керепеши в столице Венгрии. Останки советских солдат были обнаружены в ходе строительных работ в различных районах Будапешта. Их имена удалось установить частично, благодаря интернет-порталу "Память народа".

В церемонии приняли участие представители посольств Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Азербайджана в Венгрии, сотрудники представительства Минобороны РФ, учащиеся школы при посольстве России в Венгрии, представители общественности, а также министр обороны Венгрии Иштван Шимичко.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что власти Литвы оштрафовали организацию "Забытые солдаты" за перезахоронение советских военных на Антакальнисском кладбище. С точки зрения чиновников, это было сделано незаконно.

По данным местных СМИ, департамент культурного наследия (ДКН) назначил штраф в размере 1500 евро. Как пояснила директор ДКН Диана Варнайте, процедура перезахоронения, место и памятник с контурами пятиконечной звезды не были согласованы с МИД и Минкультом Литвы.

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