Макрон-Трампу: Запускай ракеты, я нашел химоружие Асада

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с заявлением, что у него есть доказательства применения химического оружия в сирийской Думе.

Макрон заявил об этом в интервью телеканалу TF1. По его словам, "у нас есть доказательства, что около 10 дней назад было использовано химическое оружие - по крайней мере, хлор".

Макрон также подчеркнул, что конкретные решения будут приняты тогда, когда "они смогут быть наиболее эффективными".

"Правда.Ру" ранее сообщала, что информация об использовании зарина или хлора в сирийском городе Дума 7 апреля не подтверждена. Постановочный характер инцидента не вызывает сомнений, сказал вчера постпред РФ при ООН Василий Небензя. Однако Запад ответил прямыми угрозами сирийским властям.

Президент США заявил, что за химическую атаку придется "заплатить большую цену", и дал себе 48 часов для принятия решения. Госдеп США возложил ответственность за нападение на Россию, а СМИ сообщили, что власти США в ближайшее время обсудят новые санкции против Москвы, связанные с этой так называемой "химической атакой".

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