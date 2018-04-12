"Правый сектор"* поклялся убивать крымчан из оружия США

Украинские радикалы с радостью откликнулись на заявление директора ЦРУ Майка Помпео снабжать оружием украинцев, которые "сопротивляются российскому экспансионизму". Пресс-секретарь "Правого сектора" (запрещена в РФ) Артем Скоропадский заявил, что помощь США понадобится им для "освобождения Крыма".
"Безусловно, примем любую помощь от кого угодно, кроме России, Северной Кореи и других тоталитарных стран, мы готовы принимать любую помощь. На протяжении уже четырех лет, мы боремся. "Добровольческий украинский корпус" и "Правый сектор" были первыми добровольцами, которые вышли воевать с Российской Федерацией. Безусловно, любую помощь мы, конечно же, примем для того, чтобы уничтожать врагов Украины. Если будет такая возможность, мы эту помощь будем использовать в ЛНР, ДНР и даже в Крыму", — цитирует националиста НСН.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что директор ЦРУ и кандидат на пост госсекретаря Майк Помпео заявил, что время мягкой политики в отношении России прошло.
У Вашингтона, грозит Помпео, есть целый список мер, направленных против Москвы. Это санкции, высылка дипломатов, укрепление американской армии и сил ядерного сдерживания, а также "вооружение смелых молодых людей, которые сопротивляются российскому экспансионизму на Украине и в Грузии".
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