Эксперты ОЗХО назвали вещество, которым отравили Сергея Скрипаля

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены токсичным химическим веществом, говорится в ответе ОЗХО.

Фото: The OPCW investigated the claims of the UK

Об этом сообщает Sky News, ссылаясь на доклад Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Издание прямо называет яд "Новичком", хотя в опубликованном документе такого названия нет, а вещество фигурирует как нервно-паралитическое.

В отчете ОЗХО говорится, что эксперты обнаружили частицы отравляющего вещества в пробах, взятых с места отравления Скрипалей в Солсбери. Яд также был найден в образцах крови отца и дочери.

Ранее газета Daily Mail со ссылкой на британский МИД сообщила, что эксперты завершили изучение инцидента в Солсбери и передали отчет Великобритании. Таким образом, ОЗХО подтвердила версию британской стороны.

В докладе ОЗХО говорится, что химическое вещество было "очень чистым", с полным отсутствием загрязняющих веществ. Министр иностранных дел Борис Джонсон назвал результаты ОЗХО "убедительными".

"Не может быть никаких сомнений в том, что было использовано, и нет другого объяснения, кто несет ответственность - только у России есть средства, мотив и запись", - сказал он.

"Правда.Ру" ранее информировала о том, что, по данным Salisbury NHS Foundation Trust, после инцидента в Солсбери 4 марта три человека лечились в стационаре в районной больнице, которая предоставляла регулярные отчеты о состоянии пациентов, соблюдая при этом полную конфиденциальность.

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