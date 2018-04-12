Минобороны представило ранее секретные материалы о Гагарине

Министерство обороны России к 12 апреля рассекретило характеристику первого космонавта старшего лейтенанта Юрия Гагарина.
В документе говорится, что Гагарин обладал такими качествами, как умение хранить военную тайну, жизнерадостность и здоровое чувство юмора.
"Интеллектуальное развитие высокое. Волевые процессы устойчивы. В структуре личности преобладает общительность, оптимизм и здоровый юмор. Дисциплинированный, грамотный офицер. Строевая выправка и внешний вид хорошие. С товарищами общителен, в обращении вежлив", - отмечается в характеристике.
Из документа следует, что Гагарин, уроженец деревни Клушино Гжатского района Смоленской области, имел крестьянское происхождение и являлся членом КПСС с 1960 года.
В характеристике отмечалось, что Юрий Гагарин "спортсмен-разрядник по баскетболу. Обладает хорошей координацией движений. Специальные виды тренировок (полеты, парашютная подготовка, упражнения на центрифуге) переносит легко. По характеру спокойный, жизнерадостный. Критику воспринимает правильно. К коллективу относится с уважением. Политически развит, идеологически устойчив, умеет хранить военную тайну. Предан делу партии и социалистической Родине".
12 апреля 1961 года, Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества полет в космос. Полет Гагарина длился 108 минут. О том, что увидел первый космонавт, когда вышел на орбиту, свидетельствует полная стенограмма его переговоров с Землей.
Запись приводится с момента посадки Гагарина в корабль (за два часа до старта) до выхода "Востока-1" из зоны радиоприема и приземления на Землю.
Как свидетельствует этот документ, два часа до старта Юрий Гагарин провел, проверяя приборы и насвистывая свои любимые песенки. Начал он с песни "о далеком курносом детстве", потом перешел на "Родина слышит, Родина знает".
Далее в центре управления полетами прослушали "Ландыши" в гагаринском исполнении. За минуту до старта первый космонавт напевал "Летите, голуби, летите". Далее запись фиксирует учащенное дыхание космонавта. Спустя несколько секунд Королев сказал: "Полный подъем", а Гагарин произнес свое знаменитое "Поехали".
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