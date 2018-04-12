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Источник Правда.Ру

Саркофаг и секретные комнаты Чернобыльской АЭС открыли для туристов

Мир

Чернобыльскую АЭС открыли для посещения туристов. Туристы могут посетить не только территорию промплощадки, но и недоступные ранее внутренние помещения, сообщает пресс-служба ЧАЭС.

Саркофаг и секретные комнаты Чернобыльской АЭС открыли для туристов. Саркофаг и секретные комнаты Чернобыльской АЭС открыли для турис

Посетители смогут осмотреть все основные объекты, в том числе "Укрытие" над аварийным четвертым энергоблоком. Из ранее недоступных предлагается побывать в залах управления третьим энергоблоком. Заявки на посещение принимаются на официальном сайте ЧАЭС.

Базовый пакет стоит 2,7 тысячи гривен (около 100 долларов). Сюда входят инструктаж, услуги сопровождающего лица, обед в столовой станции и индивидуальные средства защиты. Минимальный возраст для посетителей — 18 лет. После посещения станции туристы будут проходить обязательный дозиметрический контроль и им выдадут справку о полученной дозе.

В перспективе руководство станции не исключает возможности расширения как зоны пребывания на территории АЭС, так и времени поездки — до 2 — 3 дней.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что 26 апреля 1986 года произошла одна из самых страшных катастроф — взрыв на Чернобыльской АЭС. После взрыва советские власти эвакуировали 135 тысяч человек и установили 30-километровую зону отчуждения, практически создав город-призрак. В последние годы некоторые из эвакуированных жителей вернулись домой. Многим стало казаться, что за прошедшее время в Зоне стало безопасно.

Однако, уверен известный украинский эколог, биолог и зоозащитник Владимир Борейко, находиться в Чернобыльской зоне опасно даже спустя 30 лет после катастрофы. Период распада радиации составляет десятки тысяч лет, поэтому это все лишь выдумки, что там стало безопасно жить. Природа не может "переварить" радиацию так быстро.

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