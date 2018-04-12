Порошенко приказал начать выход Украины из СНГ

Президент Украины Петр Порошенко дал поручение начать процедуру официального выхода страны из учредительных органов СНГ.

Порошенко на одиннадцатом киевском форуме по безопасности выступил с предложением "окончательно закрыть украинское представительство при соответствующих институтах в Минске".

Президент также поручил инвентаризировать всю договорно-правовую базу, заключенную Украиной в рамках СНГ, "на предмет соответствия национальным интересам".

В ближайшее время в Раду поступит проект о немедленном прекращении отдельных положений договора о дружбе с Россией.

По его словам, останутся в силе пункты документа, в которых отмечается, что стороны "уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость существующих между ними границ".

Напомним, в СНГ входят 11 стран - все постсоветские республики, кроме Грузии и трех прибалтийских стран, вступивших в ЕС.

Напомним, в 2016 году на сентябрьском саммите СНГ в Бишкеке было принято решение о переходе председательства в Содружестве к России с 1 января 2017 года.

Киевские власти тогда выступили против, в ответ на что президент РФ Владимир Путин напомнил, что Украина не подписала устав СНГ и вряд ли может вносить свои предложения по его работе.

Во время саммита СНГ в Бишкеке президент России Владимир Путин "умыл" украинского посла Николая Дорошенко - заявившего об аннексии Крыма и выступившего против передачи председательства России в СНГ.

"Россия ничего не аннексировала. Всё, что произошло с Крымом, - результат противоправных действий определённых политических сил на Украине, которые довели дело до государственного переворота. Крым присоединился к России в результате волеизъявления людей, проживающих на этой территории, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН",- заявил глава государства.

"По поводу председательства России в СНГ. Как известно, Украина, к сожалению, не подписала и не ратифицировала Устав СНГ и поэтому вряд ли может претендовать на то, чтобы вносить свои предложения по поводу организации работы этой структуры", сообщил Путин.

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