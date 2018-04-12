Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

The Times: все понятно, Путин подготовил Западу ловушку в Сирии

Мир

Британское издание The Times пришло к выводу, что российский генерал Валерий Герасимов не просто так еще четыре недели назад заявил: Москва располагает "надежной информацией" о том, что сирийские повстанцы планируют инсценировать атаку с применением химического оружия.

The Times: все понятно, Путин подготовил Западу ловушку в Сирии. The Times: все понятно, Путин подготовил Западу ловушку в Сирии
Фото: mil.ru

Герасимов предсказал и сценарий развития дальнейших событий: США обвинят сирийский режим в жестокости и проведут атаку с воздуха, Россия примет "ответные меры" как по ракетам, так и по носителям, чтобы защитить находящихся в Сирии российских военных.

Пока нет доказательств, что кровавая бойня в Думе была чем-то иным, а не атакой с применением химического оружия, пишет издание. Но события развиваются именно так, как предсказал российский генерал. И тут эксперты задались вопросом: а не попадет ли Британия и ее союзники в ловушку, созданную резидентом Путиным, которому "все больше по вкусу приходится создание хаоса"?

Кремль укрепил военную группировку, Россия отточила умение вести гибридную войну, используя такие инструменты, как финансовое давление, доступ к нефти и природному газу, кибератаки, а также дезинформацию в больших масштабах.

И Британии и ее союзникам стоило бы тоже сделать что-то неожиданное: например, инициировать новую волну карательных санкций, а не следовать предсказанному курсу, который каким-то странным образом был заранее предусмотрен генералом Герасимовым, резюмирует издание.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что США ждут "серьезные последствия" в случае удара по Сирии.

"Мы неоднократно предупреждали американскую сторону о возможных очень негативных последствиях возможного применения ими оружия против законного сирийского правительства и в особенности, если применение этого оружия — не дай Бог, конечно — затронет наших военных, которые законно находятся в Сирии", — заявил постпред на заседании Совбеза.

Читайте также:

"Карибский кризис-2" в Сирии: мир на грани Третьей мировой войны

СМИ: НАТО откажет Лондону, если Британия начнет войну с Россией

Библейские пророчества о кровавом бое России с Китаем против США


Тяжелое поражение США в Сирии: Трамп готовит провокацию
Обсудить
Актуальная аналитика
Банки
Америка, отдай долг! Мы все простим!
Мнение
Жилье бизнес-класса рядом с МКАД не будет продаваться — Наталья Круглова
Формула небес
Астролог: рожденные 12.04 чуткие
Читательский топ
Названы конкретные варианты ответа на санкции США
Израильский генерал раскрыл тайну удара по "аэродрому с русскими"
По Сирии нанесен мощный ракетный удар: реакция и последствия
Чем и как Россия уничтожит флот и ВВС США в Сирии
Неплохо сработано: ЗРК "Панцирь" сбил 5 из 8 израильских ракет
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Названы конкретные варианты ответа на санкции США

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Москва не считает введенные США новые санкции против РФ легитимными.

Названы конкретные варианты ответа на санкции США
Израильский генерал раскрыл тайну удара по "аэродрому с русскими"
Ближний Восток
Израильский генерал раскрыл тайну удара по "аэродрому с русскими"
Ближний Восток
По Сирии нанесен мощный ракетный удар: реакция и последствия
Мир
Чем и как Россия уничтожит флот и ВВС США в Сирии
Ближний Восток
Израильский генерал раскрыл тайну удара по "аэродрому с русскими"

Израильские военные косвенно признали, что удар по сирийской базе "Тийфор" в провинции Хомс нанесен именно ими. 

Израильский генерал раскрыл тайну удара по "аэродрому с русскими"
Чем и как Россия уничтожит флот и ВВС США в Сирии
Мир
Чем и как Россия уничтожит флот и ВВС США в Сирии
Украина
Климкин посоветовал России подготовиться к ракетным ударам
Мир
Названы конкретные варианты ответа на санкции США
Мир
Россию обвинили в блокировке сигналов беспилотников США

Американцы заявили, что российские военные блокируют сигналы некоторых американских беспилотников в небе над Сирией.

Россию обвинили в блокировке сигналов беспилотников США
Неплохо сработано: ЗРК "Панцирь" сбил 5 из 8 израильских ракет
Ближний Восток
Неплохо сработано: ЗРК "Панцирь" сбил 5 из 8 израильских ракет
Мир
Эсминец США с "Томагавками" встал напротив базы РФ в Тартусе
Экономика
Меркель разрешила "Северный поток-2" только с согласия Украины
Игорь Буккер Америка, отдай долг! Мы все простим! Игорь Буккер Соломон Соловьев Астролог: рожденные 12.04 чуткие Соломон Соловьев Любовь Степушова Animal Trump, или Лицемерный вой о сирийских детях Любовь Степушова
Комментарии
Foreign Policy: в европейском кино начали скрывать ужасы нацизма
Власти Украины назвали Незалежную космической супердержавой
Animal Trump, или Лицемерный вой о сирийских детях
В России предложили ввести санкции против портов Украины
Посол России предупредил США: "Дернетесь - будем сбивать и топить"
В России предложили ввести санкции против портов Украины
В России предложили ввести санкции против портов Украины
Посол России предупредил США: "Дернетесь - будем сбивать и топить"
Посол России предупредил США: "Дернетесь - будем сбивать и топить"
США пояснили подготовку к удару по армии России в Сирии
Порочащие сведения будут немедленно удалять из интернета
Посол России предупредил США: "Дернетесь - будем сбивать и топить"
Порочащие сведения будут немедленно удалять из интернета
Власти Украины назвали Незалежную космической супердержавой
Российский флот вышел навстречу флоту США
Библейские пророчества о кровавом бое России с Китаем против США
Америка, отдай долг! Мы все простим!
Российский флот вышел навстречу флоту США
Польского генерала напугали российские учения
Названы способы избавления от привычки есть по ночам
Как и почему Трамп объявил войну России и отменил ее
Оружие Все >
Глаз авианосца - Seahawk 6 Фото Глаз авианосца - Seahawk
Эсминцы для Тихого океана 5 Фото Эсминцы для Тихого океана
Китайские "охотники за головами" 6 Фото Китайские "охотники за головами"
Почему Су-35 укротит "Тайфун" 6 Фото Почему Су-35 укротит "Тайфун"
Отрыжка вьетнамской войны 6 Фото Отрыжка вьетнамской войны
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Промокоды Диеты Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ» (ИГ, Исламское Государство), «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «НСО», «РНЕ», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы». Полный перечень организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался