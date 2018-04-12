The Times: все понятно, Путин подготовил Западу ловушку в Сирии

Британское издание The Times пришло к выводу, что российский генерал Валерий Герасимов не просто так еще четыре недели назад заявил: Москва располагает "надежной информацией" о том, что сирийские повстанцы планируют инсценировать атаку с применением химического оружия.

Фото: mil.ru

Герасимов предсказал и сценарий развития дальнейших событий: США обвинят сирийский режим в жестокости и проведут атаку с воздуха, Россия примет "ответные меры" как по ракетам, так и по носителям, чтобы защитить находящихся в Сирии российских военных.

Пока нет доказательств, что кровавая бойня в Думе была чем-то иным, а не атакой с применением химического оружия, пишет издание. Но события развиваются именно так, как предсказал российский генерал. И тут эксперты задались вопросом: а не попадет ли Британия и ее союзники в ловушку, созданную резидентом Путиным, которому "все больше по вкусу приходится создание хаоса"?

Кремль укрепил военную группировку, Россия отточила умение вести гибридную войну, используя такие инструменты, как финансовое давление, доступ к нефти и природному газу, кибератаки, а также дезинформацию в больших масштабах.

И Британии и ее союзникам стоило бы тоже сделать что-то неожиданное: например, инициировать новую волну карательных санкций, а не следовать предсказанному курсу, который каким-то странным образом был заранее предусмотрен генералом Герасимовым, резюмирует издание.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что США ждут "серьезные последствия" в случае удара по Сирии.

"Мы неоднократно предупреждали американскую сторону о возможных очень негативных последствиях возможного применения ими оружия против законного сирийского правительства и в особенности, если применение этого оружия — не дай Бог, конечно — затронет наших военных, которые законно находятся в Сирии", — заявил постпред на заседании Совбеза.

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