Власти Украины назвали Незалежную космической супердержавой

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил новость о том, что его стране удалось сохранить свое место в клубе космических держав. Заявление прозвучало в честь Дня космонавтики, говорится на сайте СНБО.
"Украина сохранила своё место в клубе космических держав мира, которых не более десяти. Наряду с США, странами ЕС, Индией и Китаем Украина шаг за шагом возвращает себе позиции современного ракетного государства, быстрыми темпами восстанавливая стратегические позиции в ракетостроении", — заявил Турчинов.
Также секретарь пожелал всем учёным, конструкторам, инженерам и рабочим, занятым в ракетно-космической отрасли, новых достижений и успехов.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что президент Украины Петр Порошенко заявил, что вот уже два десятилетия, как Украина может считать себя космической державой. И дату эту надо отмечать в воскресенье, 19 ноября.
Об этом лидер Украины написал в своем "фейсбуке". Аргументом является то, что в 1997 году Леонид Каденюк на борту американского космического корабля "Колумбия" осуществил полет в космос. На орбите украинский космонавт пробыл до 10 декабря.
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