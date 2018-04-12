12 апреля судьи Московского городского суда, рассматривающие апелляционную жалобу на приговор по делу экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, выслушают Игоря Сечина.
По данным СМИ, гособвинение предложило выслушать Сечина, с чем суд согласился. После этого прокурор сразу попросил перевести заседание в закрытый режим.
Сообщается, что глава "Роснефти" вызван в суд для того, чтобы выяснить обстоятельства приобретения акций компании "Башнефть". Будут исследоваться обстоятельства, составляющие коммерческую тайну "Роснефти", в том числе конфиденциальные условия в договорах о купле-продаже акций "Роснефти".
Напомним, Алексей Улюкаев был приговорен к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 млн рублей.
Как сообщала "Правда.Ру", в сентябре глава компании "Роснефть" Игорь Сечин озвучил ранее услышанную от экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева сумму взятки.
По словам Сечина, находясь в должности министра, Улюкаев требовал незаконного вознаграждения, "сам определил его размер, сам приехал за ним, сам его руками забрал, погрузили машину и сам уехал". Сечин добавил, что в соответствии с Уголовным кодексом РФ описанные им действия со стороны Улюкаева однозначно трактуются как преступление.
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Источник: Улюкаева могут освободить от наказания
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