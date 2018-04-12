Компания HeadHunter обнародовала список самых доходных профессий в России, куда вошли программисты, менеджеры по развитию бизнеса, системные администраторы и внутренние аудиторы.
По данным специалистов, в целом зарплаты медленно, но уверенно растут. Отмечается, что лидерами по уровню оплаты труда являются программисты.
Совокупный ежемесячный доход представителей данной профессии в Москве оценивается в 100-110 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге - от 80 до 100 тысяч рублей. В регионах уровень заработной платы программистов составляет 60-70 тысяч рублей.
Аналитики также выделили агентов по недвижимости, инженеров на производстве, специалистов по маркетингу и рекламе, экономистов и юристов. В столице они получают порядка 70-80 тысяч рублей.
Самыми низкооплачиваемыми оказались профессии уборщиков, официантов, рабочих кухни, грузчиков, кладовщиков и продавцов.
"Правда.Ру" ранее сообщала, что председатель СКР Александр Бастрыкин рассказал, представители каких профессий чаще других становятся фигурантами коррупционных дел.
"Чаще других фигурантами уголовных дел о коррупции становятся представители правоохранительных органов, должностные лица муниципальных учреждений и предприятий, органов местного самоуправления, а также образования и здравоохранения, военнослужащие", перечислил глава СК.
По его словам, в числе обвиняемых 845 сотрудников органов внутренних дел, 571 должностное лицо государственных, муниципальных учреждений и предприятий, 529 должностных лиц органов местного самоуправления, 490 военнослужащих, 277 работников образования и науки, 221 работник здравоохранения.
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