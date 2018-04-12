Помпео готов натравить на Россию "смелых молодых людей" из Украины и Грузии

Директор ЦРУ и кандидат на пост госсекретаря Майк Помпео заявил, что время мягкой политики в отношении России прошло.

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"Россия продолжает действовать агрессивно, в чем ей способствуют многие годы мягкой политики в отношении этой агрессии. С этим теперь покончено", — сказано в письменных показаниях Помпео конгрессу, которые распространил Белый дом.

У Вашингтона, грозит Помпео, есть целый список мер, направленных против Москвы. Это санкции, высылка дипломатов, укрепление американской армии и сил ядерного сдерживания, а также "вооружение смелых молодых людей, которые сопротивляются российскому экспансионизму на Украине и в Грузии".

"Этот список намного длиннее, и я уверен, что у меня будет возможность внести туда добавления", — говорит Помпео.

Глава ЦРУ также отметил, что Россия не зря вошла в число главных угроз для безопасности США.

"Наши дипломатические усилия в отношении России будут сложными, но, как и в предыдущих случаях конфронтации с Москвой, они должны продолжаться", — сказано в обращении.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Тиллерсон вовремя "соскочил с корабля под названием "Трамп". Помпео же — конъюнктурный русофоб, профессионально на двадцать порядков хуже, чем Керри", прокомментировал "Правде.Ру" перестановки в администрации Трампа политолог Андрей Манойло.

Что касается Майка Помпео, то, по словам Андрея Манойло, у него "нет того колоссального опыта и связей, которые есть у Тиллерсона". "Помпео — пехотный капитан, который уволился из армии после войны в Персидском заливе, а потом решил заняться политикой и параллельно — торговлей холодильниками в розницу, — рассказал "Правде.Ру" политолог. — Сделал небольшую карьеру в Республиканской партии, и с этого места Трамп перекинул его на пост главы ЦРУ". В силу того, что у Трампа жесточайший дефицит кадров, "никто с ним не работает, все боялись и боятся".

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