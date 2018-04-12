Помпео готов натравить на Россию "смелых молодых людей" из Украины и Грузии

Директор ЦРУ и кандидат на пост госсекретаря Майк Помпео заявил, что время мягкой политики в отношении России прошло.
"Россия продолжает действовать агрессивно, в чем ей способствуют многие годы мягкой политики в отношении этой агрессии. С этим теперь покончено", — сказано в письменных показаниях Помпео конгрессу, которые распространил Белый дом.
У Вашингтона, грозит Помпео, есть целый список мер, направленных против Москвы. Это санкции, высылка дипломатов, укрепление американской армии и сил ядерного сдерживания, а также "вооружение смелых молодых людей, которые сопротивляются российскому экспансионизму на Украине и в Грузии".
"Этот список намного длиннее, и я уверен, что у меня будет возможность внести туда добавления", — говорит Помпео.
Глава ЦРУ также отметил, что Россия не зря вошла в число главных угроз для безопасности США.
"Наши дипломатические усилия в отношении России будут сложными, но, как и в предыдущих случаях конфронтации с Москвой, они должны продолжаться", — сказано в обращении.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Тиллерсон вовремя "соскочил с корабля под названием "Трамп". Помпео же — конъюнктурный русофоб, профессионально на двадцать порядков хуже, чем Керри", прокомментировал "Правде.Ру" перестановки в администрации Трампа политолог Андрей Манойло.
Что касается Майка Помпео, то, по словам Андрея Манойло, у него "нет того колоссального опыта и связей, которые есть у Тиллерсона". "Помпео — пехотный капитан, который уволился из армии после войны в Персидском заливе, а потом решил заняться политикой и параллельно — торговлей холодильниками в розницу, — рассказал "Правде.Ру" политолог. — Сделал небольшую карьеру в Республиканской партии, и с этого места Трамп перекинул его на пост главы ЦРУ". В силу того, что у Трампа жесточайший дефицит кадров, "никто с ним не работает, все боялись и боятся".
Читайте также:
Куда поведет Госдеп "ястреб" Майк Помпео?
Глава ЦРУ рассказал о "десятилетиях вмешательства" России в американские выборы
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон покидает свой пост
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Москва не считает введенные США новые санкции против РФ легитимными.
Российские военные заявили, что американский эсминец Donald Cook способна уничтожить российская торпеда.
Американцы заявили, что российские военные блокируют сигналы некоторых американских беспилотников в небе над Сирией.