Российский флот вышел навстречу флоту США

В Сирии российские корабли покинули порт Тартус. Причиной передислокации стала угроза ракетного удара, который готовит западная коалиция. Мониторинговый портал Image Satellite Internacional опубликовал спутниковые снимки, на которых видно, что порт опустел. До 11 апреля там стояли семь российских боевых кораблей, два катера "Грачонок" и две подводные лодки класса "Кило".

В марте в состав группировки ВМФ РФ в Средиземном море направлен фрегат "Адмирал Эссен", оснащенный крылатыми ракетами большой дальности "Калибр".

Ситуация, сложившаяся вокруг Сирии в последние дни, создает ощущение наступающего Апокалипсиса. И это ощущение старательно подогревают эксперты, испуганно оглядываясь то и дело на привидевшуюся им тень Третьей мировой войны. Посеревшие губы аналитиков, среди которых, как водится, немало и диванных, шепчут: мир уселся на пороховую бочку.

Конечно, ситуация своим напряжением очень напоминает события 60-х годов прошлого века. И об этом, к примеру, говорит в своей публикации для National Interest обозреватель Дейв Маджумдар. Но при это она и более опасна: за последние десятилетия в США утрачен опыт "взаимодействия с другой державой", но появилась привычка смотреть сверху вниз на иные государства, ожидая немедленного исполнения любого указа, поступившего из Вашингтона.

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