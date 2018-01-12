Мир Политика Общество Экономика Недвижимость Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Начинай сначала: США обнаружили атаки "российских хакеров" на сенат

Мир

Хакеры, которые предположительно связаны с Россией, в течение нескольких месяцев работают над взломом компьютерных сетей сената США. Об этом в пятницу сообщил телеканал ABC, который ссылается на доклад компании по кибербезопасности Trend Micro.

Начинай сначала: США обнаружили атаки

Речь идет о группировке Fancy Bear, которую в США считают близкой к российским властям. "Они по-прежнему проявляют активность, по крайней мере, ведут подготовку (к осуществлению кибератак на сенат США), чтобы повлиять на общественное мнение", — заявил автор доклада, сотрудник компании Фейкэ Хакейборда. По его словам, хакеры "ищут ту информацию, которую смогли бы опубликовать позднее".

Хакейборда рассказал, что доклад был подготовлен после обнаружения подозрительных сайтов, созданных в июне и сентябре прошлого года. По мнению специалиста, они по своему виду напоминают внутреннюю систему обмена электронными письмами, которая используется членами американского сената, сообщает "Интерфакс".

В самом сенате информацию никак не прокомментировали. Хотя можно предполагать, что прокомментируют — и вновь расскажут необходимости глобального противодействия России.

Напомним, ранее директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что Россия в течение десятилетий вмешивалась в американские выборы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявление Помпео "чистой воды враньем".

Вообще говоря, очевидно, что в Соединенных Штатах набирает обороты кампания по обвинениям России во вмешательстве в промежуточные выборы в конгресс, которые пройдут в ноябре 2018 года. Ранее посол США в России Джон Хантсман заявил, что возможное вмешательство в эти выборы поставит крест на отношениях между двумя странами.

Читайте также:

Лига джедаев: как США ударят про Putin's power и KGB

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!

Актуальная аналитика
Теория Потребления
Совет от шефа: майонез надо есть ложками!
Общество
"20 шагов" Грудинина приведут экономику России к краху
Экспертное мнение
Обидел и обиделся: почему Трамп отказал Ее Величеству
Читательский топ
Боевой резерв: что будет, если США тронут российские активы
ПВО Крыма дан приказ сбивать украинские "объекты"
СМИ: заморозят ли США золотовалютные резервы России?
Посол США рассказал, что окончательно убьет отношения с Россией
"Корабли вернем вместе с Крымом. Россия еще и денег даст"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Экономика
Боевой резерв: что будет, если США тронут российские активы

Если США в рамках санкций заморозят размещенные на их территории российские золотовалютные активы, это станет объявлением войны, считает экономист Михаил Хазин.

Боевой резерв: что будет, если США тронут российские активы
ПВО Крыма дан приказ сбивать украинские "объекты"
Мир
ПВО Крыма дан приказ сбивать украинские "объекты"
Экономика
СМИ: заморозят ли США золотовалютные резервы России?
Мир
Посол США рассказал, что окончательно убьет отношения с Россией
Экономика
Боевой резерв: что будет, если США тронут российские активы

Если США в рамках санкций заморозят размещенные на их территории российские золотовалютные активы, это станет объявлением войны, считает экономист Михаил Хазин.

Боевой резерв: что будет, если США тронут российские активы
Что заберет Украина: Россия готова отдать Незалежной ржавый флот
Мир
Что заберет Украина: Россия готова отдать Незалежной ржавый флот
Общество
"20 шагов" Грудинина приведут экономику России к краху
Экономика
СМИ: заморозят ли США золотовалютные резервы России?
Экономика
Мусоропроводы могут заварить во всех многоэтажках страны

Минприроды предлагает избавиться от существующих сейчас в многоэтажных домах мусоропроводов для раздельного сбора мусора.

Мусоропроводы могут заварить во всех многоэтажках страны
Боевой резерв: что будет, если США тронут российские активы
Экономика
Боевой резерв: что будет, если США тронут российские активы
Мир
ПВО Крыма дан приказ сбивать украинские "объекты"
Мир
В британской школе для девочек запретили слово "девочки"
Любовь Степушова В поле не воин: Вашингтон теряет главных союзников Любовь Степушова Александр Артамонов Счетоводы из Госдепа: в России так же страшно, как в Пакистане Александр Артамонов Евгений Шуршаков Удаленная работа: Пучдемон хочет править Каталонией по What's App Евгений Шуршаков
Комментарии
"Вот бы интервенцию...": "Свободная Россия" мечтает о рычагах Запада
"Свободная Россия" готовит для России трибунал
80 млн долларов на "войну": как раскручивают "майдан" в России
Называется "нашел": Навальный "списал" программу у Медведева
Ходорковский предложил рецепт "успешной России"
Ходорковский встал на защиту русского народа
"Вождь" и экс-олигарх — о будущем России
"Южмаш" потребовал от России миллионы долларов на ракету для украинского спутника
С каким оружием Россия будет воевать в XXI веке — Алексей ЛЕОНКОВ
ПВО Крыма дан приказ сбивать украинские "объекты"
"20 шагов" Грудинина приведут экономику России к краху
Приоритеты: чем займется российская армия в 2018 году
"20 шагов" Грудинина приведут экономику России к краху
"20 шагов" Грудинина приведут экономику России к краху
"20 шагов" Грудинина приведут экономику России к краху
"20 шагов" Грудинина приведут экономику России к краху
"Корабли вернем вместе с Крымом. Россия еще и денег даст"
Что заберет Украина: Россия готова отдать Незалежной ржавый флот
"20 шагов" Грудинина приведут экономику России к краху
"20 шагов" Грудинина приведут экономику России к краху
"20 шагов" Грудинина приведут экономику России к краху
Интересное в фото Все >
Губит людей не пиво... 8 Фото Губит людей не пиво...
5 отличий наших мужчин от иностранцев 5 Фото 5 отличий наших мужчин от иностранцев
Как бы они выглядели сейчас 5 Фото Как бы они выглядели сейчас
Не Санта-Клаус, но с оленем 6 Фото Не Санта-Клаус, но с оленем
Чего только не придумают?! 9 Фото Чего только не придумают?!
Мужское Все >
Россия шокировала США боевым летающим роботом
Россия шокировала США боевым летающим роботом
Украинскому ОТРК "Гром-2" просто нечем греметь
Украинскому ОТРК "Гром-2" просто нечем греметь
Лыжи своими руками
Лечебные веники для бани
Чабрец для здоровья
Охотничий нож – советы по выбору
Натуральные энергетики
Как увеличить объем легких
Кто они - гениальные одиночки?
Кто они - гениальные одиночки?
10 распространенных ошибок при попытке изменить себя
10 распространенных ошибок при попытке изменить себя
Мужской взгляд на женское тело
Мужской взгляд на женское тело
3 женские хитрости для вдохновения мужчины
3 женские хитрости для вдохновения мужчины
8 типов личности по Андрею Личко
8 типов личности по Андрею Личко
Пневматическая подвеска (пневмоподвеска)
Пневматическая подвеска (пневмоподвеска)
Механическая коробка передач
Механическая коробка передач
Идеальный ужин с рыбкой в томатном соусе
Идеальный ужин с рыбкой в томатном соусе
Восемь причин не отказываться от завтрака по утрам!
Восемь причин не отказываться от завтрака по утрам!
Фитнес на диване
Фитнес на диване
Как быстро снять дневной стресс массажем стопы?
Как быстро снять дневной стресс массажем стопы?
Диетические салаты для похудения
Диетические салаты для похудения
Оружие Все >
Что могут МиГи-31 на Камчатке 7 Фото Что могут МиГи-31 на Камчатке
Списанные "ястребы" 8 Фото Списанные "ястребы"
"Отступать некуда, позади - Москва..." 10 Фото "Отступать некуда, позади - Москва..."
Это вам не цирк - это армия! 7 Фото Это вам не цирк - это армия!
Глаз авианосца - Seahawk 6 Фото Глаз авианосца - Seahawk
История и современность Все >
Российская литература
Секрет "Архипелага ГУЛАГ" хранится в архивах ЦРУ

28 декабря 1973 года в Париже увидела свет книга, которая для самих французов не имела толком никакого значения. "Архипелаг ГУЛАГ" Солженицына был издан 50-тысячным тиражом, и советские СМИ охотно острили по поводу его неликвидных залежей в магазинах Запада.

Секрет "Архипелага ГУЛАГ" хранится в архивах ЦРУ
Волшебное слово лыжника Веденина - победителя Олимпиады
10 советов Махатмы Ганди
Февраль 45-го: восстание обреченных
Интересные факты о русском алфавите
В конце войны: история, рассказанная ветераном ВОВ
Целебные свойства деревянной посуды
Белокурые сихиртя - пропавший народ Арктики
"Домострой" - самая оклеветанная книга во всей русской культуре
Великое московское наводнение 1908 года
Загадки боярыни Морозовой
Загадки боярыни Морозовой
Лев — синоним трусости!
Лев — синоним трусости!
И бутылка рому: тайна происхождения знаменитой пиратской песни
И бутылка рому: тайна происхождения знаменитой пиратской песни
Германия удивлена: русские боятся нас больше, чем исламистов
Германия удивлена: русские боятся нас больше, чем исламистов
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ» (ИГ, Исламское Государство), «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «НСО», «РНЕ», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы». Полный перечень организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, находится на сайте Минюста РФ

Вход на сайт
Забыли пароль?
Закрыть Я уже подписался