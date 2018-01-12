Начинай сначала: США обнаружили атаки "российских хакеров" на сенат

Хакеры, которые предположительно связаны с Россией, в течение нескольких месяцев работают над взломом компьютерных сетей сената США. Об этом в пятницу сообщил телеканал ABC, который ссылается на доклад компании по кибербезопасности Trend Micro.

Речь идет о группировке Fancy Bear, которую в США считают близкой к российским властям. "Они по-прежнему проявляют активность, по крайней мере, ведут подготовку (к осуществлению кибератак на сенат США), чтобы повлиять на общественное мнение", — заявил автор доклада, сотрудник компании Фейкэ Хакейборда. По его словам, хакеры "ищут ту информацию, которую смогли бы опубликовать позднее".

Хакейборда рассказал, что доклад был подготовлен после обнаружения подозрительных сайтов, созданных в июне и сентябре прошлого года. По мнению специалиста, они по своему виду напоминают внутреннюю систему обмена электронными письмами, которая используется членами американского сената, сообщает "Интерфакс".

В самом сенате информацию никак не прокомментировали. Хотя можно предполагать, что прокомментируют — и вновь расскажут необходимости глобального противодействия России.

Напомним, ранее директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что Россия в течение десятилетий вмешивалась в американские выборы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявление Помпео "чистой воды враньем".

Вообще говоря, очевидно, что в Соединенных Штатах набирает обороты кампания по обвинениям России во вмешательстве в промежуточные выборы в конгресс, которые пройдут в ноябре 2018 года. Ранее посол США в России Джон Хантсман заявил, что возможное вмешательство в эти выборы поставит крест на отношениях между двумя странами.

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