Глава Евросовета Дональд Туск обвинил официальную Варшаву в том, что она "тайно поддерживает" политику Кремля.
Как пишет The Times, Туск пояснил, что националистическое правительство Польши намерено вывести страну из состава ЕС. Он заявил, что правящая партия его страны "Право и справедливость" (ПИС) намерена провести в ближайшие годы референдум в стиле брексита.
По словам Туска, одна из целей ПИС - "освободить" польскую политику от ноши ЕС". Отметим, что Польша ежегодно получает крупные европейские дотации в размере около €10 млрд.
При этом Варшава может потерять эти деньги после брексита, если ЕС примет решение сократить бюджетные траты с 2020 по 2027 год. В настоящее время Еврокомиссия уже дала понять, что всем участницам блока придётся увеличить свой взнос.
Кроме того, политик обвинил "Право и справедливость" в «скрытой поддержке российского курса по подрыву либерально-демократических и западных ценностей». Издание отмечает, что поляки всегда рассматривали своего восточного соседа в качестве "значительной угрозы", и заявление Туска звучит достаточно "провокационно".
Туск подчеркнул, что правящая партия Польши предлагает по ключевым политическим вопросам. совпадает с публично сформулированными и представленными интересами и ожиданиями Москвы.
"Правда.Ру" ранее писала о том, что глава Евросовета Дональд Туск заявил, что политика правящей партии страны "Право и справедливость" ("ПиС") в отношении Украины вызывает опасения.
Туск в своем Twitter написал, что "острый спор с Украиной, изоляция в Евросоюзе, отход от верховенства права и независимости суда, давление на негосударственный сектор и свободные СМИ - стратегия "ПиС" или план Кремля? Выглядит похоже".
Напомним, что в последнее время отношения между Киевом и Варшавой обострились из-за разногласий по историческим вопросам. В Польше критикуют Украину за героизацию организации украинских националистов.
Ранее глава польского МИД Витольд Ващиковский заявлял, что позиция Киева по ряду исторических вопросов приведет к реальным проблемам в отношениях с европейскими партнерами, в первую очередь с Венгрией и Румынией.
Также проблемным является вопрос о разрушениях памятников погибшим во время Второй мировой войны.
Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!
Если США в рамках санкций заморозят размещенные на их территории российские золотовалютные активы, это станет объявлением войны, считает экономист Михаил Хазин.
Если США в рамках санкций заморозят размещенные на их территории российские золотовалютные активы, это станет объявлением войны, считает экономист Михаил Хазин.
Минприроды предлагает избавиться от существующих сейчас в многоэтажных домах мусоропроводов для раздельного сбора мусора.
28 декабря 1973 года в Париже увидела свет книга, которая для самих французов не имела толком никакого значения. "Архипелаг ГУЛАГ" Солженицына был издан 50-тысячным тиражом, и советские СМИ охотно острили по поводу его неликвидных залежей в магазинах Запада.