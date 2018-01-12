Председатель Евросовета обвинил Польшу в поддержке Москвы

Глава Евросовета Дональд Туск обвинил официальную Варшаву в том, что она "тайно поддерживает" политику Кремля.

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Как пишет The Times, Туск пояснил, что националистическое правительство Польши намерено вывести страну из состава ЕС. Он заявил, что правящая партия его страны "Право и справедливость" (ПИС) намерена провести в ближайшие годы референдум в стиле брексита.

По словам Туска, одна из целей ПИС - "освободить" польскую политику от ноши ЕС". Отметим, что Польша ежегодно получает крупные европейские дотации в размере около €10 млрд.

При этом Варшава может потерять эти деньги после брексита, если ЕС примет решение сократить бюджетные траты с 2020 по 2027 год. В настоящее время Еврокомиссия уже дала понять, что всем участницам блока придётся увеличить свой взнос.

Кроме того, политик обвинил "Право и справедливость" в «скрытой поддержке российского курса по подрыву либерально-демократических и западных ценностей». Издание отмечает, что поляки всегда рассматривали своего восточного соседа в качестве "значительной угрозы", и заявление Туска звучит достаточно "провокационно".

Туск подчеркнул, что правящая партия Польши предлагает по ключевым политическим вопросам. совпадает с публично сформулированными и представленными интересами и ожиданиями Москвы.

"Правда.Ру" ранее писала о том, что глава Евросовета Дональд Туск заявил, что политика правящей партии страны "Право и справедливость" ("ПиС") в отношении Украины вызывает опасения.

Туск в своем Twitter написал, что "острый спор с Украиной, изоляция в Евросоюзе, отход от верховенства права и независимости суда, давление на негосударственный сектор и свободные СМИ - стратегия "ПиС" или план Кремля? Выглядит похоже".

Напомним, что в последнее время отношения между Киевом и Варшавой обострились из-за разногласий по историческим вопросам. В Польше критикуют Украину за героизацию организации украинских националистов.

Ранее глава польского МИД Витольд Ващиковский заявлял, что позиция Киева по ряду исторических вопросов приведет к реальным проблемам в отношениях с европейскими партнерами, в первую очередь с Венгрией и Румынией.

Также проблемным является вопрос о разрушениях памятников погибшим во время Второй мировой войны.