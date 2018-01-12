Gallup: популярность Путина в мире взлетает

Согласно опросу международной ассоциации Gallup и CVoter International, популярность президента России Владимира Путина в мире за два года увеличилась на 10%.

Как отмечают социологи, российский лидер занял в рейтинге наиболее популярных политиков третье место после Ангелы Меркель и Мануэля Макрона.

Показатель его популярности среди опрошенных равен 43%. При этом 40% относятся к Путину отрицательно.

Отметим, канцлер ФРГ набрала положительные отзывы у 49% респондентов, 28% отзывов - отрицательные. Президент Франции набрал 45% и 25%, соответственно.

Что характерно, российский президент впервые обошел в подобном опросе президента США. Сам Трамп вызывает симпатии у 31% опрошенных, 58% респондентов относятся к нему отрицательно.

В самих США положительно оценивают Путина лишь 14% респондентов, а в России Трамп набрал 24% положительных оценок.

Возглавляют антирейтинг президент Ирана Хасан Рухани (24% позитивных отзывов) и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (25%).

Руководитель сенатского комитета Конгресса США по иностранным делам Боб Коркер заявил, что президент России Владимир Путин добился чрезвычайно многого, имея чрезвычайно ограниченные ресурсы.

Республиканец в интервью газете USA Today пояснил, что "когда вы смотрите на страну, которая сталкивается с такими проблемами в экономике, сталкивается с такими демографическими проблемами, очень показательно, какого положения на мировой арене он достиг с 2012 года".

По словам Коркера, "несмотря на то, что у него на руках были не такие уж хорошие карты, он сыграл чрезвычайно хорошо". Тем не менее планы заключения Соединенными Штатами "большой сделки" с Россией по Сирии не имеют смысла, а отношения с Москвой следует выстраивать медленными темпами, считает политик.

Последний опрос "Левады-центра" показал, что россияне стали смотреть в будущее с большим оптимизмом. Такой вывод следует из опроса "Левада-центра". Согласно исследования, многие россияне заявили, что в 2017 году их положение гораздо выше, чем предшествующие годы. Причем, эта уверенность связана в том числе с "посткрымской консолидацией" и политической стабильностью. Респондентам в опросе предлагалось оценить свое положение на сегодняшний день, пять лет назад, и через пять лет.