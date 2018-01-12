Нравы: женщин призвали объединяться, чтобы убивать мужчин

Медиасфера в последнее время пестрит разного рода нападками на белых людей и мужчин. Подобные материалы появляются практически ежедневно.

Фото: кадр из фильма Женщины против мужчин

Но даже на этом фоне выделяется удаленный сразу же твит редактора Huffington Post Эмили Маккомбс, в котором она заявила, что хочет объединения женщин для того, чтобы убить всех мужчин.

Как пишет Shtfplan.com, Маккомбс для HuffPo является чем-то вроде родительского комитета и, по-видимому, считает, что хорошо публично говорить о убийстве миллиардов людей, вместо того, чтобы осознать свою ошибку и снять первоначальный пост без каких-либо дополнительных комментариев или извинений.

После разразившегося скандала, который спровоцировал призыв Маккомбс к убийству, она отказывается приносить извинения и действует так, как если бы ее твита никогда не было. При этом редактор HuffPo имеет довольно известные экстремистские феминистские взгляды. Ранее она демонстрировала готовность атаковать собственного сына за преступления, которые он еще даже не совершил.

Отметим, она писала, что "все мы хотим вырастить феминистских сыновей. Я написала статью несколько месяцев назад с подробным описанием того, как я пытаюсь этого добиться. Но мои усилия начинают казаться песчинками на фоне устойчивой волны-краха женоненавистничества и культуры изнасилования".