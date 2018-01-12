Мир Политика Общество Экономика Недвижимость Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Как Трамп случайно оскорбил пол-планеты

Мир

Американский президент  Дональд Трамп в оскорбительной форме отозвался об иммигрантах из Гаити, Сальвадора и стран Африки.

Как Трамп случайно оскорбил пол-планеты. 381697.jpeg
Фото: Wikimedia Commons

Об этом сообщила газета The Washington Post, а также подтвердили Reuters и CNN. Трамп во время совещания с членами администрации и Конгресса высказался так:

"Зачем нам все эти люди из Африки. Почему мы позволяем этим людям из сортирных стран приезжать сюда?"

По мнению Трампа, США должны принимать больше людей из Норвегии. Представитель Белого дома отметил, что президент также предложил пускать иммигрантов из стран Азии, так как они могут финансово помочь Америке.

При этом  Трамп заявил, что выходцы из Гаити также не нужны США и потребовал "убрать их" из всех соглашений.  Сразу после этого член Палаты представителей от Республиканской партии Миа Лав назвала высказывание Трампа "недобрым, разжигающим рознь, высокомерным и противоречащим ценностям нации". 

В Белом доме заявили, что "президент Трамп всегда будет бороться в интересах американцев. Как и в других странах, где есть иммигранты, Трамп пытается найти постоянное решение, которое сделает нашу страну сильнее за счёт приема тех, кто может что-то внести в наше общество, улучшить нашу экономику и вписаться в нашу великую страну".

25 января 2017 года американский президент подписал указ, согласно которому подготовка к началу строительства стены на границе с Мексикой должна быть завершена в течение 180 дней. Политик подтвердил, что намерен в ближайшее время начать обсуждение этой темы с властями Мексики, однако строительство начнется до конца переговорного процесса.

Между тем в Госдепартаменте США начались массовые перестановки и увольнения. Сразу несколько  руководителей различных подразделений госдепартамента США получили уведомление о том, что новое руководство ведомства не нуждается в их услугах.

Целая группа высокопоставленных сотрудников госдепа покинет внешнеполитическое ведомство после утверждения его главой Рекса Тиллерсона, сообщает The Washington Post. Речь идет не об увольнении, а о том, что они не будут переназначены на свои должности.

Как предполагает The Washington Post, покинувших свои посты дипломатов заменят либо другие сотрудники Госдепа, либо эксперты, которые при Бараке Обаме не работали во внешнеполитическом ведомстве.

Об этих отставках стало известно на фоне массовых увольнений высокопоставленных сотрудников госдепа, которые были не согласны с планами новой администрацией США касательно американской внешней политики.

 

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!

Темы трамп
Актуальная аналитика
Власть
"Корабли вернем вместе с Крымом. Россия еще и денег даст"
Чаепития в Академии
Академик Евгений Аврорин: "Таинственный мир взрыва"
Авторские статьи
Счетоводы из Госдепа: в России так же страшно, как в Пакистане
Читательский топ
Боевой резерв: что будет, если США тронут российские активы
ВМФ России ответил НАТО: "Балтийцы не обижаются, балтийцы мстят"
Ученые знают, куда делся "секретный спутник" Zuma
Как относиться к деньгам? Учимся у евреев
ПВО Крыма дан приказ сбивать украинские "объекты"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Экономика
Боевой резерв: что будет, если США тронут российские активы

Если США в рамках санкций заморозят размещенные на их территории российские золотовалютные активы, это станет объявлением войны, считает экономист Михаил Хазин.

Боевой резерв: что будет, если США тронут российские активы
ВМФ России ответил НАТО: "Балтийцы не обижаются, балтийцы мстят"
Мир
ВМФ России ответил НАТО: "Балтийцы не обижаются, балтийцы мстят"
Экспертное мнение
Ученые знают, куда делся "секретный спутник" Zuma
Кошелек
Как относиться к деньгам? Учимся у евреев
Экономика
Боевой резерв: что будет, если США тронут российские активы

Если США в рамках санкций заморозят размещенные на их территории российские золотовалютные активы, это станет объявлением войны, считает экономист Михаил Хазин.

Боевой резерв: что будет, если США тронут российские активы
СМИ: заморозят ли США золотовалютные резервы России?
Экономика
СМИ: заморозят ли США золотовалютные резервы России?
Мир
Работодатели ЕС заставляют украинцев носить жовто-блакитную одежду
Мир
Чем Россия ответит на "квартал Немцова" у своего посольства в США
Кошелек
Как относиться к деньгам? Учимся у евреев

Каждый, кто в Израиле хотя бы месяц ходил на работу, знает, что зарплата могла бы быть и побольше. Репатриировавшийся кандидат экономических наук из России Илья Смагаринский попытался рассмотреть техники обращения евреев с деньгами.

Как относиться к деньгам? Учимся у евреев
Мусоропроводы могут заварить во всех многоэтажках страны
Экономика
Мусоропроводы могут заварить во всех многоэтажках страны
Мир
ПВО Крыма дан приказ сбивать украинские "объекты"
Мир
В британской школе для девочек запретили слово "девочки"
Александр Артамонов Счетоводы из Госдепа: в России так же страшно, как в Пакистане Александр Артамонов Евгений Шуршаков Удаленная работа: Пучдемон хочет править Каталонией по What's App Евгений Шуршаков Айдын Мехтиев Украина сдала Одессу ради американской мечты Айдын Мехтиев
Комментарии
"Корабли вернем вместе с Крымом. Россия еще и денег даст"
"Корабли вернем вместе с Крымом. Россия еще и денег даст"
Что заберет Украина: Россия готова отдать Незалежной ржавый флот
Социологи: миллионам россиян приходится выживать в долгах
Украина сдала Одессу ради американской мечты
Социологи: миллионам россиян приходится выживать в долгах
Директора оборонного завода в Смоленске проверяют из-за миллионных потерь
Счетоводы из Госдепа: в России так же страшно, как в Пакистане
Поел тушеночки: солдат рассказал, как спалил дорогой БТР, разогревая консервы
Археологи нашли уникальный артефакт времен фараонов
Социологи: миллионам россиян приходится выживать в долгах
Социологи: миллионам россиян приходится выживать в долгах
Мировой скандал: дипломат США опозорился в Европе
Социологи: миллионам россиян приходится выживать в долгах
Что заберет Украина: Россия готова отдать Незалежной ржавый флот
Что заберет Украина: Россия готова отдать Незалежной ржавый флот
Навальный заплатит за аресты "когда-нибудь потом"
А.Чубайс: «Ну, вымрет тридцать миллионов. Они не вписались в рынок»
Счетоводы из Госдепа: в России так же страшно, как в Пакистане
Счетоводы из Госдепа: в России так же страшно, как в Пакистане
Навальный заплатит за аресты "когда-нибудь потом"
Интересное в фото Все >
Губит людей не пиво... 8 Фото Губит людей не пиво...
5 отличий наших мужчин от иностранцев 5 Фото 5 отличий наших мужчин от иностранцев
Как бы они выглядели сейчас 5 Фото Как бы они выглядели сейчас
Не Санта-Клаус, но с оленем 6 Фото Не Санта-Клаус, но с оленем
Чего только не придумают?! 9 Фото Чего только не придумают?!
Мужское Все >
"Крокодилы" летают! ФОТО
"Крокодилы" летают! ФОТО
Большие десантные корабли России. ФОТО
Большие десантные корабли России. ФОТО
Чабрец для здоровья
Охотничий нож – советы по выбору
Натуральные энергетики
Как увеличить объем легких
Материалы для изготовления туристической одежды
Как обнаружить засаду
10 распространенных ошибок при попытке изменить себя
10 распространенных ошибок при попытке изменить себя
Мужской взгляд на женское тело
Мужской взгляд на женское тело
3 женские хитрости для вдохновения мужчины
3 женские хитрости для вдохновения мужчины
8 типов личности по Андрею Личко
8 типов личности по Андрею Личко
35 лучших книг по психологии и психоанализу
35 лучших книг по психологии и психоанализу
Пневматическая подвеска (пневмоподвеска)
Пневматическая подвеска (пневмоподвеска)
Механическая коробка передач
Механическая коробка передач
Как быстро снять дневной стресс массажем стопы?
Как быстро снять дневной стресс массажем стопы?
Диетические салаты для похудения
Диетические салаты для похудения
Как правильно делать растяжку ног?
Как правильно делать растяжку ног?
Полезные и вкусные салаты из баклажанов
Полезные и вкусные салаты из баклажанов
Дыхательная гимнастика для похудения
Дыхательная гимнастика для похудения
Оружие Все >
Что могут МиГи-31 на Камчатке 7 Фото Что могут МиГи-31 на Камчатке
Списанные "ястребы" 8 Фото Списанные "ястребы"
"Отступать некуда, позади - Москва..." 10 Фото "Отступать некуда, позади - Москва..."
Это вам не цирк - это армия! 7 Фото Это вам не цирк - это армия!
Глаз авианосца - Seahawk 6 Фото Глаз авианосца - Seahawk
История и современность Все >
Российская литература
Секрет "Архипелага ГУЛАГ" хранится в архивах ЦРУ

28 декабря 1973 года в Париже увидела свет книга, которая для самих французов не имела толком никакого значения. "Архипелаг ГУЛАГ" Солженицына был издан 50-тысячным тиражом, и советские СМИ охотно острили по поводу его неликвидных залежей в магазинах Запада.

Секрет "Архипелага ГУЛАГ" хранится в архивах ЦРУ
Волшебное слово лыжника Веденина - победителя Олимпиады
10 советов Махатмы Ганди
Февраль 45-го: восстание обреченных
Интересные факты о русском алфавите
В конце войны: история, рассказанная ветераном ВОВ
Целебные свойства деревянной посуды
Белокурые сихиртя - пропавший народ Арктики
"Домострой" - самая оклеветанная книга во всей русской культуре
Великое московское наводнение 1908 года
Загадки боярыни Морозовой
Загадки боярыни Морозовой
Лев — синоним трусости!
Лев — синоним трусости!
И бутылка рому: тайна происхождения знаменитой пиратской песни
И бутылка рому: тайна происхождения знаменитой пиратской песни
Германия удивлена: русские боятся нас больше, чем исламистов
Германия удивлена: русские боятся нас больше, чем исламистов
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ» (ИГ, Исламское Государство), «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «НСО», «РНЕ», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы». Полный перечень организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, находится на сайте Минюста РФ

Вход на сайт
Забыли пароль?
Закрыть Я уже подписался