Как Трамп случайно оскорбил пол-планеты

Американский президент Дональд Трамп в оскорбительной форме отозвался об иммигрантах из Гаити, Сальвадора и стран Африки.

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Об этом сообщила газета The Washington Post, а также подтвердили Reuters и CNN. Трамп во время совещания с членами администрации и Конгресса высказался так:

"Зачем нам все эти люди из Африки. Почему мы позволяем этим людям из сортирных стран приезжать сюда?"

По мнению Трампа, США должны принимать больше людей из Норвегии. Представитель Белого дома отметил, что президент также предложил пускать иммигрантов из стран Азии, так как они могут финансово помочь Америке.

При этом Трамп заявил, что выходцы из Гаити также не нужны США и потребовал "убрать их" из всех соглашений. Сразу после этого член Палаты представителей от Республиканской партии Миа Лав назвала высказывание Трампа "недобрым, разжигающим рознь, высокомерным и противоречащим ценностям нации".

В Белом доме заявили, что "президент Трамп всегда будет бороться в интересах американцев. Как и в других странах, где есть иммигранты, Трамп пытается найти постоянное решение, которое сделает нашу страну сильнее за счёт приема тех, кто может что-то внести в наше общество, улучшить нашу экономику и вписаться в нашу великую страну".

25 января 2017 года американский президент подписал указ, согласно которому подготовка к началу строительства стены на границе с Мексикой должна быть завершена в течение 180 дней. Политик подтвердил, что намерен в ближайшее время начать обсуждение этой темы с властями Мексики, однако строительство начнется до конца переговорного процесса.

Между тем в Госдепартаменте США начались массовые перестановки и увольнения. Сразу несколько руководителей различных подразделений госдепартамента США получили уведомление о том, что новое руководство ведомства не нуждается в их услугах.

Целая группа высокопоставленных сотрудников госдепа покинет внешнеполитическое ведомство после утверждения его главой Рекса Тиллерсона, сообщает The Washington Post. Речь идет не об увольнении, а о том, что они не будут переназначены на свои должности.

Как предполагает The Washington Post, покинувших свои посты дипломатов заменят либо другие сотрудники Госдепа, либо эксперты, которые при Бараке Обаме не работали во внешнеполитическом ведомстве.

Об этих отставках стало известно на фоне массовых увольнений высокопоставленных сотрудников госдепа, которые были не согласны с планами новой администрацией США касательно американской внешней политики.