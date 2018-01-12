Военные летчики зарубежных стран 11 раз за последнюю неделю оказывались у границ России. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
По данным ведомства, 11 летательных аппаратов вели воздушную разведку вдоль границ России. Четыре вылета на перехват выполнено дежурными силами ПВО.
При этом нарушений воздушного пространства России не допущено. Напомним, аналогичная ситуация наблюдалась в последний день стратегических российско-белорусских учений "Запад-2017".
Согласно сообщениям западных авиационных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации, в разведывательной операции были задействованы военные самолеты США, Великобритании, Германии, Дании, Швеции и командования НАТО.
Стоит добавить, что 20 сентября стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135U с бортовым номером 64-14847 и позывным BLOWN88, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, осуществлял радиоэлектронную разведку вблизи границ Ленинградкой и Псковской областей, на территории которых проходили учения "Запад-2017".
При этом в 40 км от побережья Калининградской области курсировал патрульный противолодочный самолет ВМС Германии Р-3С Orion с бортовым номером 60+06.
В то же время патрульные противолодочные самолеты ВМС США P-8A Poseidon с позывными 168762 и 168440, вылетевшие соответственно с авиабаз в Шяуляе (Литва) и Ольборге (Дания), вели разведку у морских и сухопутных границ Калининградской области. Тогда же зафиксирован полет датского разведывательного самолета CL60 и шведского разведчика Gulfstream 4 с бортовым номером 102003 и позывным SVF623.
При этом был зафиксирован и пролет самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления командования НАТО AWACS с бортовым номером LX-N90444. А самолет британских Королевский ВВС Sentinel с бортовым номером ZJ664, поднявшийся с авиабазы Уоддингтон, осуществлял разведывательный полет вблизи побережья Калининградской области и у ее южных сухопутных границ, находясь в воздушном пространстве Польши.
Что характерно, российский Су-27 недавно здорово напугал экипаж американского самолета-разведчика RC-135 над Балтийским морем. По сути, с начала лета-2017 в Балтийском регионе уже произошло около 35 инцидентов между силами ВВС, ВКС и МВФ России и США.
Зоны пролетов самолетов-разведчиков четко определены - места расположения оборонных заводов, систем ПВО и ПРО, дислокаций наземных и флотских группировок". "Целью подобных полетов является вскрытие радиоэлектронной обстановки с целью определения режимов функционирования сил и средств нашей противовоздушной обстановки, определения координат развернутых зенитно-ракетных комплексов и их РЛС, перехват информации с линий радиорелейной связи между штабами, оценка возможностей группировки войск, развернутых в различных регионов страны", - рассказывал ранее военный эксперт Александр Дробышевский.
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