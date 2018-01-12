Калифорнийские школы обязали учить детей гомосексуализму

Калифорния стала первым штатом США, обязавшим родителей использовать учебники для ЛГБТ в начальных школах без возможности отказаться.

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Таким образом, выбор был сделан за них. Принятый закон требует "справедливого, точного, инклюзивного и уважительного" обращения с гомосексуальными, бисексуальными, трансгендерными и лесбийскими американцами.

"Мы не пытаемся заставить кого-нибудь быть геями; мы не говорим, что есть повестка дня; мы не говорим, что эти люди лучше, чем другие; то, что мы говорим - это группа американцев, которые сталкиваются с предрассудками", - заявил издатель Марк Джарретт, чьи учебники истории включают в себя отдельное упоминание о сексуальных предпочтениях исторических фигур, таких как Джейн Адамс, Эмили Дикинсон, Натаниэль Хоторн, президент Джеймс Бьюкенен.

По сути, неважно, были видные американцы геями или нет."Я думаю, мы должны сказать: Бьюкенен никогда не женился. У него был очень хороший друг, который жил с ним. Возможно, он был геем", - добавил Джаррет. - "С другой стороны, в то время быть геем считалось чем-то неправильным".

Таким образом, власти Калифорнии одобрили учебники для 8 класса, написанные Джарреттом. В них говорится, что легендарный гонщик Чарли Паркхерст "был женщиной, которая идентифицирована как мужчина", что начальник штаба Джорджа Вашингтона барон фон Штюбен "возможно, был геем", и что поэт Уолт Уитмен "тянулся к молодым мужчинам... но отрицал свои же сексуальные предпочтения на публике".

Критики говорят, что большая часть этих сведений является спекуляцией, но в Калифорнии отвергли всех издателей, которые не упомянули гомосексуальные предпочтения исторических деятелей в своих учебниках.

Отмечается, что государство заставило издателя добавить информацию о лесбиянках для описания астронавта NASA Салли Райд. Как пишет TR, Демократическая партия когда-то была партией "выбора"."Ясно, что государство лучше родителей знает, чему дети должны учиться", - подытожило издание.