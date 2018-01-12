Калифорния стала первым штатом США, обязавшим родителей использовать учебники для ЛГБТ в начальных школах без возможности отказаться.
Таким образом, выбор был сделан за них. Принятый закон требует "справедливого, точного, инклюзивного и уважительного" обращения с гомосексуальными, бисексуальными, трансгендерными и лесбийскими американцами.
"Мы не пытаемся заставить кого-нибудь быть геями; мы не говорим, что есть повестка дня; мы не говорим, что эти люди лучше, чем другие; то, что мы говорим - это группа американцев, которые сталкиваются с предрассудками", - заявил издатель Марк Джарретт, чьи учебники истории включают в себя отдельное упоминание о сексуальных предпочтениях исторических фигур, таких как Джейн Адамс, Эмили Дикинсон, Натаниэль Хоторн, президент Джеймс Бьюкенен.
По сути, неважно, были видные американцы геями или нет."Я думаю, мы должны сказать: Бьюкенен никогда не женился. У него был очень хороший друг, который жил с ним. Возможно, он был геем", - добавил Джаррет. - "С другой стороны, в то время быть геем считалось чем-то неправильным".
Таким образом, власти Калифорнии одобрили учебники для 8 класса, написанные Джарреттом. В них говорится, что легендарный гонщик Чарли Паркхерст "был женщиной, которая идентифицирована как мужчина", что начальник штаба Джорджа Вашингтона барон фон Штюбен "возможно, был геем", и что поэт Уолт Уитмен "тянулся к молодым мужчинам... но отрицал свои же сексуальные предпочтения на публике".
Критики говорят, что большая часть этих сведений является спекуляцией, но в Калифорнии отвергли всех издателей, которые не упомянули гомосексуальные предпочтения исторических деятелей в своих учебниках.
Отмечается, что государство заставило издателя добавить информацию о лесбиянках для описания астронавта NASA Салли Райд. Как пишет TR, Демократическая партия когда-то была партией "выбора"."Ясно, что государство лучше родителей знает, чему дети должны учиться", - подытожило издание.
Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!
Если США в рамках санкций заморозят размещенные на их территории российские золотовалютные активы, это станет объявлением войны, считает экономист Михаил Хазин.
Если США в рамках санкций заморозят размещенные на их территории российские золотовалютные активы, это станет объявлением войны, считает экономист Михаил Хазин.
Каждый, кто в Израиле хотя бы месяц ходил на работу, знает, что зарплата могла бы быть и побольше. Репатриировавшийся кандидат экономических наук из России Илья Смагаринский попытался рассмотреть техники обращения евреев с деньгами.
28 декабря 1973 года в Париже увидела свет книга, которая для самих французов не имела толком никакого значения. "Архипелаг ГУЛАГ" Солженицына был издан 50-тысячным тиражом, и советские СМИ охотно острили по поводу его неликвидных залежей в магазинах Запада.