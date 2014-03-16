Госбюро расследований Украины выяснило, почему страна потеряла Крым

Государственное бюро расследований Украины рассказало о причинах того, что Крым вошел в состав России в 2014 году.
По версии следователей, расследующих "преступления бывшего начальника Генштаба ВС Владимира Заманы, экс-президента Владимира Януковича, и бывших министров обороны Дмитрия Саламатина и Павла Лебедева, Крым Украиной был потерян вследствие
"Несмотря на многочисленные сообщения разведки, свидетельствовавшие о подготовке наступательной операции со стороны России в конце 2013 — начале 2014 годов, не были приняты меры по приведению ВСУ в высшую степень боеготовности", — пояснило украинское следствие.
Реальной же причиной — все это прекрасно помнят — было желание самих крымчан жить в России, которое они продемонстрировали на референдуме 16 марта 2014 года.
Вот, что об этом тогда писала "Правда.Ру"
Уже к 10 утра более трети жителей Бахчисарая (30 процентов), имеющих право голоса, посетили участки проведения референдума по вопросу о независимости Крыма. Как пишут местные СМИ, ожидается стопроцентная яка, при этом, несмотря на призыв татарского Меджлиса не признавать легитимность проведения референдума, татарские семьи активно участвуют в голосовании. "Крымские татары приходят семьями из различных микрорайонов города", — заявила пресс-секретарь Бахчисарайского городского совета Юлия Бекирова.
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В целом по Крыму отмечается беспрецедентная активность избирателей, на многих участках образовались очереди. По словам главы комиссии Верховного совета Крыма по проведению референдума Михаила Малышева, "люди массово приходят на участки с самого утра, такого не было со времен СССР".
Директор Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант, который сейчас находится в Минске, рассказал главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой о том, что у них там, в Белоруссии, происходит.