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Госбюро расследований Украины выяснило, почему страна потеряла Крым

Государственное бюро расследований Украины рассказало о причинах того, что Крым вошел в состав России в 2014 году.

"Фактор Крыма может потрясти Европу"

По версии следователей, расследующих "преступления бывшего начальника Генштаба ВС Владимира Заманы, экс-президента Владимира Януковича, и бывших министров обороны Дмитрия Саламатина и Павла Лебедева, Крым Украиной был потерян вследствие

  1. преступного сокращения ВСУ,
  2. нарушения состояния мобилизационной готовности страны,
  3. уничтожения систем противовоздушной обороны Крыма,
  4. нивелирования стратегических оборонных документов,
  5. отсутствие должной реакции руководства страны на внешние угрозы, в первую очередь из Москвы.

"Несмотря на многочисленные сообщения разведки, свидетельствовавшие о подготовке наступательной операции со стороны России в конце 2013 — начале 2014 годов, не были приняты меры по приведению ВСУ в высшую степень боеготовности", — пояснило украинское следствие.

Реальной же причиной — все это прекрасно помнят — было желание самих крымчан жить в России, которое они продемонстрировали на референдуме 16 марта 2014 года.

Вот, что об этом тогда писала "Правда.Ру"

 

На крымском референдуме отмечается беспрецедентная явка избирателей, включая татарскую общину

Уже к 10 утра более трети жителей Бахчисарая (30 процентов), имеющих право голоса, посетили участки проведения референдума по вопросу о независимости Крыма. Как пишут местные СМИ, ожидается стопроцентная яка, при этом, несмотря на призыв татарского Меджлиса не признавать легитимность проведения референдума, татарские семьи активно участвуют в голосовании. "Крымские татары приходят семьями из различных микрорайонов города", — заявила пресс-секретарь Бахчисарайского городского совета Юлия Бекирова.

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В целом по Крыму отмечается беспрецедентная активность избирателей, на многих участках образовались очереди. По словам главы комиссии Верховного совета Крыма по проведению референдума Михаила Малышева, "люди массово приходят на участки с самого утра, такого не было со времен СССР".

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