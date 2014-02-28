Парубий: Вакарчук утопит Украину отнюдь не в "Океане Эльзы"

Внутри Украины идет такая междоусобица, что сравнится с ней только битва Скоропадского и Петлюры.

С таким заявлением выступил националист, экс — спикер Рады, депутат от "Европейской солидарности" Андрей Парубий.

По его словам, именно проукраинские силы могут и уничтожить страну.

Националист напомнил, что

"Сто лет назад, когда гетман Скоропадский и антисемит Симон Петлюра вели борьбу, Украина и распалась. Была утеряна украинская государственность".

Сегодня, утверждает Парубий, междоусобицу "затеял" фротмен группы "Океан Ельзы", по совместительству лидер партии "Голос" Станислав Вакарчук.

"Это Вакарчук развязал войну внутри страны. Не на Донбассе, а именно на Украине".

Как именно музыкант и политик это сделал, Парубий не уточнил, ограничившись обтекаемыми фразами. Но реалии Незалежной таковы, что аргументов и не надо. Главное, погромче заявить.

Можно ли верить Парубию?

Украинские СМИ считают, что Парубий "сомнительный эксперт со справкой из "желтого дома", к тому же, хваставшийся, что сжигал людей в Одессе 2 мая"лишь попытка разжечь противостояние между лагерями".

Главное, что у экс-спикера нет сегодня полномочий на то, чтобы претворить в жизнь свою давнюю угрозу, о которой рассказывала ранее "Правда.Ру":

Украинские военные грозят Крыму чрезвычайным положением

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Парубий на специальном брифинге заявил, что вооруженные силы страны готовы предпринять "адекватные" действия в случае прямой агрессии со стороны России.

"Если будут более активные действия со стороны РФ и ее войск, то, конечно, украинская армия и украинские пограничники будут предпринимать адекватные действия в случае прямой агрессии", — передает слова Парубия, комментирующего ситуацию в Крыму, агентство "УНИАН".

В свою очередь ИА REGNUM сообщает, что у СНБО Украины существует план действий на полуострове — вплоть до введения чрезвычайного положения.

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Ранее "Интерфакс" со ссылкой на компетентные военные источники в городе сообщал, что российские военные взяли под контроль аэропорт под Севастополем. Говорилось о том, что российские военнослужащие прибыли в "Бельбек" для того, "чтобы не допустить прилета каких-то боевиков".

По сообщениям СМИ, в ночь на пятницу в аэропорты Симферополя и Севастополя проникли неизвестные люди в военной форме. По разным данным, говорилось о том, что прибыли от 50 до 150 вооруженных и экипированных людей. При этом аэропорт Севастополя якобы был заблокирован.

Однако, пресс-служба Черноморского флота (ЧФ) опровергла информацию об участии российских военных в блокировке аэропорта "Бельбек".

"Никакие подразделения Черноморского флота в район Бельбека не выдвигались, и тем более никакого участия в его блокировании они не принимали", — передает издание слова официального представителя ЧФ. При этом уточняется, что "с учетом нестабильной обстановки, складывающейся вокруг мест дислокации частей Черноморского флота в Крыму, а также мест компактного проживания военнослужащих и членов их семей, действительно усилена их охрана подразделениями антитеррора из состава Черноморского флота".

Отметим также, что президент Украины Виктор Янукович на пресс-конференции в Ростове заявил, что выступает против отделения Крыма от Украины. "Я обращаюсь к крымчанам с просьбой — не допустить кровопролития и междоусобицы. И, как действующий президент Украины, должен заявить, что Крым должен оставаться в составе украинского государства, сохраняя широкую автономию", — добавил Янукович.

МИД России отказался обсуждать с Украиной проблему Крыма