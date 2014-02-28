Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Столичные медики прибыли в Дагестан
Бельгийскому принцу грозит штраф за вечеринки в Испании
У россиян с карт списали пособия на детей в счет долгов
В ВОЗ удивились низкой смертности от COVID в России
В ближайшие дни в Подмосковье откроют ТЦ
Минобороны: все участники парада здоровы
В США предлагают ужесточить антироссийские санкции
В истории с Ефремовым появилось еще одно уголовное дело
В Крыму обсудили вопросы легализации мини-отелей

Парубий: Вакарчук утопит Украину отнюдь не в "Океане Эльзы"

Мир » Бывший СССР » Украина

Внутри Украины идет такая междоусобица, что сравнится с ней только битва Скоропадского и Петлюры.

С таким заявлением выступил националист, экс — спикер Рады, депутат от "Европейской солидарности" Андрей Парубий.

По его словам, именно проукраинские силы могут и уничтожить страну.

Националист напомнил, что

"Сто лет назад, когда гетман Скоропадский и антисемит Симон Петлюра вели борьбу, Украина и распалась. Была утеряна украинская государственность".

Сегодня, утверждает Парубий, междоусобицу "затеял" фротмен группы "Океан Ельзы", по совместительству лидер партии "Голос" Станислав Вакарчук.

"Это Вакарчук развязал войну внутри страны. Не на Донбассе, а именно на Украине".

Как именно музыкант и политик это сделал, Парубий не уточнил, ограничившись обтекаемыми фразами. Но реалии Незалежной таковы, что аргументов и не надо. Главное, погромче заявить.

Можно ли верить Парубию?

Украинские СМИ считают, что Парубий "сомнительный эксперт со справкой из "желтого дома", к тому же, хваставшийся, что сжигал людей в Одессе 2 мая"лишь попытка разжечь противостояние между лагерями".

Главное, что у экс-спикера нет сегодня полномочий на то, чтобы претворить в жизнь свою давнюю угрозу, о которой рассказывала ранее "Правда.Ру":

Украинские военные грозят Крыму чрезвычайным положением

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Парубий на специальном брифинге заявил, что вооруженные силы страны готовы предпринять "адекватные" действия в случае прямой агрессии со стороны России.

"Если будут более активные действия со стороны РФ и ее войск, то, конечно, украинская армия и украинские пограничники будут предпринимать адекватные действия в случае прямой агрессии", — передает слова Парубия, комментирующего ситуацию в Крыму, агентство "УНИАН".

В свою очередь ИА REGNUM сообщает, что у СНБО Украины существует план действий на полуострове — вплоть до введения чрезвычайного положения.

Смотрите также: Что будет с русской Украиной?

Ранее "Интерфакс" со ссылкой на компетентные военные источники в городе сообщал, что российские военные взяли под контроль аэропорт под Севастополем. Говорилось о том, что российские военнослужащие прибыли в "Бельбек" для того, "чтобы не допустить прилета каких-то боевиков".

По сообщениям СМИ, в ночь на пятницу в аэропорты Симферополя и Севастополя проникли неизвестные люди в военной форме. По разным данным, говорилось о том, что прибыли от 50 до 150 вооруженных и экипированных людей. При этом аэропорт Севастополя якобы был заблокирован.

Однако, пресс-служба Черноморского флота (ЧФ) опровергла информацию об участии российских военных в блокировке аэропорта "Бельбек".

"Никакие подразделения Черноморского флота в район Бельбека не выдвигались, и тем более никакого участия в его блокировании они не принимали", — передает издание слова официального представителя ЧФ. При этом уточняется, что "с учетом нестабильной обстановки, складывающейся вокруг мест дислокации частей Черноморского флота в Крыму, а также мест компактного проживания военнослужащих и членов их семей, действительно усилена их охрана подразделениями антитеррора из состава Черноморского флота".

Отметим также, что президент Украины Виктор Янукович на пресс-конференции в Ростове заявил, что выступает против отделения Крыма от Украины. "Я обращаюсь к крымчанам с просьбой — не допустить кровопролития и междоусобицы. И, как действующий президент Украины, должен заявить, что Крым должен оставаться в составе украинского государства, сохраняя широкую автономию", — добавил Янукович.

МИД России отказался обсуждать с Украиной проблему Крыма

Последние материалы
Работать 1 июля будет выгодно - Совбез гарантировал двойную оплату
Сергей Михеев: обсуждать Путина – это уровень обывателей на кухне
Эксперты Пентагона предсказали появление коронавируса в 2017 году
Дмитрий Дёмушкин: дело ﻿Платошкина — чисто политическое
Столичные медики прибыли в Дагестан
Бельгийскому принцу грозит штраф за вечеринки в Испании
Аркадий Мамонтов: ради прибыли капиталист пойдёт на любое преступление
У россиян с карт списали пособия на детей в счет долгов
В ВОЗ удивились низкой смертности от COVID в России
В ближайшие дни в Подмосковье откроют ТЦ
Популярное
Российский шоу-бизнес
Долинский дал советы Ефремову, как вести себя в тюрьме

Заслуженный артист России Владимир Долинский, отсидевший четыре года в тюрьме, рассказал о том, что ждет Михаила Ефремова в заключении.

Долинский дал советы Ефремову, как вести себя в тюрьме
У Елены Воробей начались осложнения из-за коронавируса
Российский шоу-бизнес
У Елены Воробей начались осложнения из-за коронавируса
Российский шоу-бизнес
Известный сатирик Трушкин умер от коронавируса
Российский шоу-бизнес
Миро: в эфире "Пусть говорят" появилась фейковая жена Сергея Захарова
Игорь Буккер Миша Ефремов как лицо русской безнаказанности Игорь Буккер Василий Амирджанов Расовые разборки вызвали смысловую идиосинкразию Василий Амирджанов Рустем Сафронов В США грядут перемены после протестной волны Рустем Сафронов
Комментарии
Матвиенко: "Дети - важнейший приоритет государственной политики"
Ефремову "простят" наличие кокаина и марихуаны в крови
Ефремов пытался покончить с собой
Коллекторы начали "охоту" на беднеющих россиян
Глава ЦБ затронула тему восстановления экономики страны
Матвиенко: "Дети - важнейший приоритет государственной политики"
Сын Ефремова не может прийти в себя после аварии отца
Сын Ефремова не может прийти в себя после аварии отца
Иосиф Пригожин похвастался новым автомобилем
Соловьев назвал Ефремова "пьяной тварью и убийцей"
Соловьев назвал Ефремова "пьяной тварью и убийцей"
Ефремов пытался покончить с собой
Миша Ефремов как лицо русской безнаказанности
Норильский нефте-разл﻿ив — причин катастроф всегда несколько
Столичные медики прибыли в Дагестан
В ВОЗ удивились низкой смертности от COVID в России
Ефремов пытался покончить с собой
На границе Украины и ДНР установили стелу "Россия"
В Кремле наблюдают за президентскими выборами в Белоруссии
Соловьев назвал Ефремова "пьяной тварью и убийцей"
Ефремов пытался покончить с собой
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ