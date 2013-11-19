Си Цзиньпин поблагодарил Билла Гейтса

Председатель КНР Си Цзиньпин отправил основателю компании Microsoft Биллу Гейтсу благодарственное письмо. Политик поблагодарил его за помощь в борьбе с эпидемией коронавируса. Ранее Гейтс выделил на это 100 миллионов долларов из своего благотворительного фонда.

благотворительность звезд

Сам Гейтс сообщал, что все деньги пойдут на ускорение эпидемиологических исследований и разработку методов диагностики, а также лекарств и вакцин против нового коронавируса.

"Я поддерживаю ваше сотрудничество с некоторыми китайскими учреждениями и надеюсь на усиленную кооперацию и совместные действия в международном сообществе, направленные на сохранение здоровья и благосостояния всех", - написано в письме Си Цзиньпина.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о письме Билла Гейтса к жителям планеты, в котором он описывал, как необходимо спасать мир.

Создатель Microsoft и глава крупнейшего благотворительного фонда Билл Гейтс написал в журнал Wired эссе о том, как спасти мир.

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Эссе предваряет эпиграф, в котором сказано, что каждая жизнь имеет ценность, и что инновации — это ключ к светлому будущему. Под эпиграфом находится фотография подписи Гейтса, под которой от руки написаны слова "I believe" ("Я верю").

Гейтс начинает свое обращение с признания о том, что он одержим удобрениями. Ниже автор объясняет, что такая "повернутость" оправдана. "Две пятых населения Земли обязаны своей жизнью более богатым урожаям, которые сделали возможными удобрения", — констатирует он.

Один из самых богатых людей мира пишет, что тратит много времени на продвижение инноваций, которые делают обычную жизнь лучше. По словам Гейтса, "целых 40 процентов населения Земли сегодня живы потому, что в 1909 году немецкий химик Фриц Габер придумал, как синтезировать аммиак". Именно благодаря таким изобретениям жизнь, по мнению известного предпринимателя, постепенно становится лучше.

Гейтс затронул в эссе проблему гражданской войны в Сирии, заметив, что пока он пишет "эти слова", сотни людей гибнут в этой стране. Он также отметил, что "глобальные проблемы вроде изменения климата пока не имеют простых решений". Но при этом Гейтс подчеркивает, что по всем показателям прогресса мы живем в лучшую эпоху за всю историю, ведя к тому, что нельзя этим не пользоваться.

Добавим, что благотворительный фонд Билла Гейтса и Мелинды Гейтс был основан в 1994 году. Главной его целью является поддержка и улучшение системы здравоохранения, а также преодоление голода в бедных странах.

Дорогие читатели, для чего Гейтсу понадобилось написать такое эссе? Поделитесь своим мнением в комментариях.