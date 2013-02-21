Пользователи сообщают о сбое в работе Twitter по всему миру

Пользователи Twitter сообщают по всему миру о сбоях в работе социальной сети. В России с проблемами столкнулись преимущественно жители Новосибирска и Санкт-Петербурга. Об этом сообщил ресурс Downdetector.

Самые масштабные проблемы с доступом к социальной сети испытывают в Японии, Великобритании и США. 73% пользователей не могут получить доступ к своим страницам. Еще 15% пользователей сообщают о проблемах с приложением.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Twitter можно отправить сообщение после смерти.

Благодаря новому приложению социальная сеть Twitter будет публиковать сообщения умерших пользователей, генерируя их из имеющихся данных об их личностях.

Таким образом, на основе имеющейся в социальной сети информации о пользователе Twitter будет создавать сообщения как бы о его загробной жизни. "Твое сердце перестанет биться, но Twitter не сможет отключиться" - примерно так можно перевести лозунг авторов нового приложения под названием LivesOn.

Приложение собираются запустить в марте. Попытки реализовать подобные проекты уже были реализованы раннее. В прошлом апреле было запущено приложение DeadSocial, в январе 2012 года Израиль запустил социальную сеть "с того света" под названием "If I die".

Если в LivesOn сообщения будут создаваться но основе уже опубликованной информации в профиле пользователя, то в DeadSocial страница умершего человека курируется кем-то из его близких людей. Обычно они просто выставляют сообщения, которые умерший человек приобрел заранее.

Разумеется, эти приложения не могли прийтись по душе всем без исключения пользователям. Многие боятся, что на их страницах после смерти близкого человека начнут появляться неуместные шутки или сообщения типа "Я же говорил, что болею".