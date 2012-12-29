Более 700 россиян застряли на острове Занзибар

Более 700 граждан России не могут покинуть остров Занзибар. Все они являются клиентами туристического оператора Библио-глобус. Авиакомпания "Россия" послала на остров чартерный рейс FV5888, который должен был забрать россиян с острова и уже в 9:30 вылететь в Москву, однако этого не произошло.

"Боинг-747", который был направлен для эвакуации россиян с Занзибара не смог с первого раза сесть на ВПП. Заходя на посадку во второй раз самолет что-то повредил и теперь он не может вылететь обратно. Российский туристов заверили, что к ним на подмогу прибудет еще один борт, а пока они продолжают ждать в аэропорту.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что на Занзибаре ужесточили правила для туристов.

В Занзибаре - бывшем независимом государстве, сейчас являющимся частью Объединенной Республики Танзания, ужесточились правила поведения для туристов. О них поведала местная круглосуточная исламская радиостанция, сообщает Financial Times.

Женщины-туристки обязаны носить косынки на головах и прикрывать колени, говорится в заявлении Мохамеда Сулеймана Али, директора радиостанции Al-Noor. "Слишком рано бороться за создание исламского государства, но происходит слишком много вещей, которые не соответствуют законам ислама", - продолжает он. "Никакой социальной ответственности нет! Правительство дает слишком много свободы людям".

Каждый год в Занзибар приезжают более 170 тысяч туристов, чтобы поплавать с дельфинами и полежать под кокосовыми деревьями. Но расслабленному образу жизни, который туристы привозят на эти острова, всеми силам противодействуют мусульмане-экстремисты.

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Архипелаг Занзибар, основным источников дохода являются туристы, является домом для 1 миллиона людей, и на его территории открыто 2 тысячи мусульманских школ. Большинство из них учат детей исламу в неагрессивной форме и принимают на работу учителей-добровольцев. Но многие родители посылают своих детей в школы в государства южнее Сахары, от Мали до Сомали, в которых мусульмане более воинственные.

Благотворительная организация Al-Noor спонсируется частными инвесторами из Дубая и Саудовской Аравии. Помимо радиостанции, ей подвластна мечеть, интернет-сайты, а также национальная сеть медресе - мусульманских учебных заведений. По подсчетам специалистов, одна лишь Саудовская Аравия, в которой официально исповедуется ваххабизм, во многих странах признанный сектой, тратит на развитие ислама в Занзибаре около миллиона долларов в год.

Насколько успешно воинствующим мусульманам удается распространять свое дело по миру?