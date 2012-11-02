Правозащитники: в Прибалтике участились нападения на ветеранов

Власти современной Прибалтики не желают признавать предателями и военными преступниками тех, кто во время войны действовал на стороне фашистов, а порой, желая выслужиться.

Хуже того, многих сделали героями. Ну а ветеранов ВОВ, которые жертвовали своими жизнями ради прибалтов, окрестили оккупантами и чудовищами.

Национализм и неофашизм в Прибалтике год от года становится все "махровее".

Правозащитники в один голос говорят о том, что сейчас над ветеранами — истинными героями — в Прибалтике издеваются:

количество подобных историй увеличилось на 40%, а дискриминация — на 70%;

на 30% чаще против них стали применять насилие.

"Нетерпимость и реабилитация фашизма в этих странах продолжают поощряться на государственном уровне. Эти люди не просто не имеют никаких надбавок и льгот — ежемесячную доплату в 100 долларов получают "Лесные братья", вместе с гитлеровцами воевавшие против Советской армии", — говорит член общественной палаты РФ Елена Сутормина.

Специальная комиссия, куда входит Сутормина, предоставит вышеупомянутые статистические данные в ООН.

Правда, едва ли стоит надеяться на то, что международная организация поможет ветеранам в Прибалтике.

Ведь не в первый же раз Россия "бьет в колокола", чтобы "мировая общественность" увидела, как в маленькой Прибалтике поднимает — все увереннее — голову фашизм.

Вот, например, что раньше рассказывала "Правда.Ру".

Война опять поссорила Россию и Литву

Между Россией и Литвой вспыхнул скандал из-за открытия памятника сражавшимся против Красной Армии литовским "лесным братьям". Не все они были преступниками, некоторые пострадали от советской власти. Но и приспешников нацистов среди них хватало. Потому объявление их героями — очередной антироссийский жест Литвы, имеющий с историей мало общего.

Между Россией и Литвой вспыхнул очередной скандал, связанный с разностью оценок происходящего в годы Великой Отечественной войны. А поводом стало открытие в Шилутском районе Литвы памятника сражавшимся против Красной Армии "лесным братьям".

"К сожалению, не в первый раз приходится сталкиваться с тем, что в Литве, стране Евросоюза, предпринимаются попытки пересмотреть исторические реалии, связанные с событиями Второй мировой войны, и, в частности, представить местных коллаборационистов в качестве борцов за свободу", — сказала на днях директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова, комментируя случившееся в Литве событие. "В данном контексте было бы уместно напомнить, что именно эти нацистские приспешники, виновные в гибели десятков тысяч мирных жителей, оказывали активное сопротивление войскам Красной Армии, ведущим бои с фашистами. Особо цинично данное мероприятие выглядит на фоне того, что в день открытия памятника — 10 октября — отмечалась 68-я годовщина освобождения Шилутского района Литвы от немецко-фашистских захватчиков", — подчеркнула она.

Слова Захаровой не остались незамеченными в Вильнюсе.

"Литва как суверенное государство оставляет за собой право писать свою собственную историю, изучать и оценивать преступления тоталитаризма ХХ века… Такой выпад России удивляет, особенно в том плане, что такое заявление появляется накануне дня поминовения усопших (в Литве 1 ноября — День поминовения усопших)", — говорится в заявлении МИД Литвы.

Читайте также: Отец Литвы и политический эквилибрист

В Литве ни у кого не вызывает сомнений исторический факт, что участники послевоенного сопротивления были частью борьбы за свободу, подкреплённой верой в том, что демократические государства помогут вернуть утраченную свободу. Именно поэтому увековечивание памяти о них будет продолжено, а дань памяти жертвам войны и сопротивления будет отдаваться должным образом, отметило литовское внешнеполитическое ведомство.

"Отмечавшийся вчера в России День памяти жертв политических репрессий символизирует и обиды, которые испытали от этого режима и россияне. Поэтому обнародованные Россией обвинения и попытки в очередной раз очернить участников сопротивления, называя их коллаборационистами, лишь еще раз свидетельствует о применении до сих пор представителями России двойных стандартов и нежелании признавать историческую правду", — считают в МИД Литвы.

Итак, очередным камнем преткновения оказались события, показанные в замечательном советском фильме "Никто не хотел умирать". Как рассказывал игравший в нём великий литовский актёр Донатас Банионис, в ленте снимались и подлинные "лесные братья". Но то — художественное творчество. Если же брать чистую историю, то суть проблемы точно выразил литовский историк Миндаугас Поцюс:

"Если коммунисты партизан демонизировали, то сегодня они, можно сказать, ангелизируются".

"Лесные братья" сражались против советской власти на протяжении многих послевоенных лет

В 1944–1947 гг. эта была открытая борьба, имевшая все признаки войны. Затем (до 1953 года) речь шла о партизанской фазе. К середине 1950-х гг. основные очаги сопротивления "лесных братьев" были подавлены. Многие вышли из леса, но некоторые продолжали сопротивление вплоть до 1978 года. Есть свидетельства, что последний вооружённый "лесной брат" умер только в 1986 году.

Люди, ушедшие в лес, были разными. Некоторые из них действительно пострадали от раскулачивания в 1940 году и после войны, для них уход в "зелёнку" был шансом избежать отправки в Сибирь. Считается, что за время правления Иосифа Сталина (для Литвы это 1940-1941 и 1944-1953 гг.) были заключены в лагеря или сосланы на восток порядка 275 тысяч литовцев. Для народа численностью в 3,5 миллиона цифра действительно огромная.

Были среди "лесных братьев" и идейные борцы за независимость Литвы. Здесь стоит отметить, что, в отличие от Латвии и Эстонии, в Литве так и не появились национальные дивизии СС. В стране было крупное подполье, которое действительно сражалось как с советской властью, так и с нацистами. А до 1947 года с Советским Союзом сражалась Армия свободы Литвы, устроенная как настоящее регулярное войска со своим штабом и командованием. Её целью было восстановление независимости республики.

Однако дальше начинаются "но". Хотя эсэсовцев среди литовцев не было, но коллаборационисты были. Многие из тех, кто боролся за независимость Литвы, сотрудничали с нацистами. Так, Литовский фронт активистов, поднявший после вторжения немцев восстание против советской власти, отнюдь не ограничивался битвами с Красной армией. На их совести, к примеру, убийство десятков тысяч евреев в Вильнюсе, Каунасе и других городах. Многие из палачей впоследствии стали "лесными братьями".

Читайте также: Латвия возвела новый памятник эсэсовцам

Дальше — больше. Многие литовцы воевали против красных партизан и отрядов польской Армии Крайовой, которые действовали в Литве. И те, и другие были частью Антигитлеровской коалиции. Созданный немцами 2-й литовский полицейский батальон в феврале — апреле 1943 года участвовал в карательной операции "Зимнее волшебство" на территории Белоруссии и Псковской области России. В результате сотни сёл были сожжены. Опасаясь справедливого возмездия, такие полицаи тоже уходили в лес.

"Лесные братья" пользовались немалой поддержкой населения

Сегодня большинство литовских политиков льют слёзы по поводу того, что после войны советская власть уничтожила более 20 тысяч "лесных братьев". Однако вышеприведённые факты говорят о том, что отнюдь не все были "невинными овечками". Кроме того, известно, что вплоть до начала 1950-х гг. активную помощь "лесным братьям" оказывали США и Великобритания. К литовскому берегу Балтики то и дело приставали лодки с оружием. Потому СССР вынужден был действовать жёстко.

Наконец, "лесные братья" отметились убийством тысяч мирных жителей, в подавляющем большинстве — этнических литовцев. Людей убивали только за то, что они соглашались вступить в колхоз. Само собой, что партийных и советских работников тоже не щадили, нападали и на армейские гарнизоны. Советские данные говорят о том, что от рук "лесных братьев" погибли 25 тысяч человек. Возможно, эти данные завышены, но всё равно число жертв антисоветских партизан огромно.

Раскулачивание и факт ликвидации Литвы как государства способствовал тому, что "лесные братья" пользовались немалой поддержкой населения. Иначе они не способны были бы вести долгую борьбу против столь мощного противника. Но данное обстоятельство никак не перечёркивает те преступления, которые совершили антисоветские партизаны во время и после Великой Отечественной войны. А преступлений хватало.

Оттого открытие памятника "лесным братьям" на западе Литвы и представляет собой весьма сомнительное действо, очевидно направленное и против России, и на переписывание истории войны. Литовцы, безусловно, по-другому видят историю тех лет, и они имеют на это право. Но передёргивание фактов и их подгонка под антисоветскую и русофобскую теорию не имеет с историей ничего общего.

Читайте самое интересное в рубрике "Мир"