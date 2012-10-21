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Источник Правда.Ру

Россиянка заразилась коронавирусом на круизном лайнере

Мир

Гражданка России заразилась новым типом китайского коронавируса на круизном лайнере Diamond Princess, который сейчас находится в Японии. Такую информацию сообщили в российском посольстве в Токио. 

"В ближайшее время россиянку доставят в больницу, где она пройдет курс лечения", - сказано в сообщении дипломатической миссии.

На данный момент на борту находятся 3,4 тысячи человек. Количество зараженных коронавирусом превысило 400 человек.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что российскую туристку сбил грузовик в Таиланде.

В Таиланде в курортном городе Паттайя грузовик насмерть сбил российскую туристку. Женщина бросилась под колеса грузовика, чтобы спасти свою двухлетнюю дочь, выбежавшую на дорогу.

Как рассказал вице-консул консульского отдела посольства РФ в Таиланде Алексей Фалунин, россиянка приехала на отдых на побережье Сиамского залива вместе с мужем и двумя детьми с Сахалина в составе организованной тургруппы. Трагедия произошла поздно вечером в пятницу, когда туристы стояли у кафе и выбирали фрукты у уличного торговца, передают "Вести.Ру".

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Неожиданно девочка выбежала на проезжую часть. Мать бросилась за дочкой и успела вытолкнула ее из-под колес грузовика, однако сама отскочить не успела. Женщину на полном ходу сбила многотонная машина. Пострадавшая скончалась от полученных травм на месте происшествия еще до приезда врачей, пишет "Свободная пресса", 

Водитель грузовика вез каменные блоки к месту строительства домов в Паттайе. По его словам, он ничего не увидел, но почувствовал удар о кабину. Затем он услышал крики людей и вернулся к месту ЧП.

В начале октября в этом же городе был сбит машиной российский турист. Жертвой дорожно-транспортного происшествия стал 40-летний уроженец села якутского Сунтар Андрей Аксенов. Он отдыхал в Таиланде по путевке "Пегас Туристик", пишет KM.RU.

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Темы круиз япония лайнер diamond princess эпидемия посольство коронавирус
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