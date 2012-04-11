Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Украинский премьер назвал главное достижение страны за 10 лет

Мир » Бывший СССР » Украина

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о достижении, которое он считает главным в стране за прошедшие десять лет.

"Главным достижением нашей страны за последние десять лет является демократия, и как демократия мы уже состоялись. Конечно, это делает нас более уязвимыми… главное, что у нас есть дух свободы и желание меняться. Мы точно как страна в этом плане уже состоялись", — заявил глава украинского правительства.

По словам Гончарука, главной задачей нового кабмина является "трансформация" украинской экономики, над чем сейчас активно работает правительство.

Напомним, ранее "Правда.Ру" публиковала заявление Владимира Путина о главном достижении российского правительства

Премьер-министр РФ Владимир Путин считает главным достижением правительства стабилизацию и рост численности населения России.

"Считаю нашим главным достижением — стабилизацию и рост численности населения России, по итогам 2011 года она превысила 143 млн человек. Мы не дали кризису перечеркнуть позитивные демографические тенденции", — сказал Путин, который выступает с ежегодным отчетом в Госдуме.

По его словам, кризис стал колоссальным вызовом, гораздо масштабнее и опаснее кризиса 1998 года.

"Если бы мы не сумели дать на него ответ, то не только обрушили бы экономику и социальную сферу, но и поставили бы под сомнение суверенитет, геополитическую состоятельность страны, надолго похоронили всякие идеи модернизации и развития", - заявил Путин.

Глава правительства и избранный президент поблагодарил граждан России "за выдержку, за терпение, за доверие", выразив мнение, что страна преодолела испытания благодаря "общей ответственности, социальному партнерству и гражданской солидарности".

Читайте также: Путин призвал положить конец политическим баталиям

Владимир Путин также сообщил, что в начале нынешнего года ВВП России превысил докризисный уровень.

"В начале 2012 года, как мы и планировали, российский ВВП превысил докризисный уровень", — сказал премьер.

По его словам, по итогам 2011 года объем ВВП составил 41 трлн 421 млрд рублей.

Темы экономика демократия достижение трансформация алексей гончарук
Новости Все >
Российские футболисты соберутся в Новогорске 22 марта
Мишустин назвал две важнейшие задачи правительства
В Москве бэтмобиль отправили на штрафстоянку. ВИДЕО
Олимпийский чемпион Мо Фара признался в употреблении аналога мельдония
В Иране коронавирусом заболел замминистра здравоохранения
Доступна ли для инвалидов "доступная среда"?
На Рублевке задержан актер Городник с 90 таблетками МДМА
Украинский премьер назвал главное достижение страны за 10 лет
В Чечне двух женщин задержали за колдовство
В Одессе 23 февраля задержали мужчин, развернувших флаг ВМФ СССР
Последние материалы
В Чечне двух женщин задержали за колдовство
В Одессе 23 февраля задержали мужчин, развернувших флаг ВМФ СССР
Здравствуйте, вам повестка. На 25 лет
Самолет из Тегерана не долетел до Стамбула из-за коронавируса
Выпускникам медвузов хотят запретить работать в частных клиниках
Захарова: грузинские журналисты "набросились" на делегацию РФ в Женеве
Украинским шахтерам выплатят долги по зарплате
Песков опроверг информацию о встрече Путина и Эрдогана
Член совета СБР: "Зачем столько денег тратить на биатлонистов? Готовили бы одного Логинова"
Шнуров станет почетным гражданином Красноярска
Популярное
Власть
Власть заплатила очень высокую цену за пенсионную реформу

Власть сильно опустилась в глазах народа в результате пенсионного грабежа. Сколько бы ни прошло времени, люди об этом не забудут. Это само будет напоминать о себе. Чего же ждать дальше? Будет ли новый кабмин проводить работу над ошибками старого? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.

Власть заплатила очень высокую цену за пенсионную реформу
Медики обнаружили новые опасные свойства коронавируса
Мир. Новости мира
Медики обнаружили новые опасные свойства коронавируса
Мир. Новости мира
Финны предлагают объединить юго-восток Финляндии и северо-запад России
Происшествия
В Москве произошло обрушение конструкции башни "Око"
Соломон Соловьев Космические аскеты и отшельники - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Игры парткомов: Валерия и Шнуров поборются за власть Василий Амирджанов Петр Фадеев "Эксперимент": штрафы за парковку у собственных дач Петр Фадеев
Комментарии
Украинский премьер назвал главное достижение страны за 10 лет
США провели учения: в планах было разбомбить Россию
Конкурс «Лидеры России» стартовал
В подмосковье состоялось собрание Общества "Двуглавый Орел"
Украинским шахтерам выплатят долги по зарплате
Эксперты из Гарварда: молоко не полезно для здоровья
Секретарь СНБО Украины уверен, что "увидит развал России"
Автор песни "За Путина" посоветовала Водонаевой сходить к психологу
Путин: продолжительность жизни в России увеличилась
Путин: продолжительность жизни в России увеличилась
Путин: продолжительность жизни в России увеличилась
В Красноярске полицейские находят тела с укусами собак
Секретарь СНБО Украины уверен, что "увидит развал России"
Обидевшийся Лукашенко начал зачистку медиаполя страны от всего русского
Секретарь СНБО Украины уверен, что "увидит развал России"
Китай создает симбиоз Су-57 и J-20
Путин: продолжительность жизни в России увеличилась
Обуздать коррупцию поможет конфискация - мнение
Шуфутинский поддержал Успенскую в споре с Собчак
Путин: продолжительность жизни в России увеличилась
Сенсация: найден свидетель запуска ракеты с "Бука", сбившего MH17
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ