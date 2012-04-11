Украинский премьер назвал главное достижение страны за 10 лет

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о достижении, которое он считает главным в стране за прошедшие десять лет.

"Главным достижением нашей страны за последние десять лет является демократия, и как демократия мы уже состоялись. Конечно, это делает нас более уязвимыми… главное, что у нас есть дух свободы и желание меняться. Мы точно как страна в этом плане уже состоялись", — заявил глава украинского правительства.

По словам Гончарука, главной задачей нового кабмина является "трансформация" украинской экономики, над чем сейчас активно работает правительство.

Напомним, ранее "Правда.Ру" публиковала заявление Владимира Путина о главном достижении российского правительства

Премьер-министр РФ Владимир Путин считает главным достижением правительства стабилизацию и рост численности населения России.

"Считаю нашим главным достижением — стабилизацию и рост численности населения России, по итогам 2011 года она превысила 143 млн человек. Мы не дали кризису перечеркнуть позитивные демографические тенденции", — сказал Путин, который выступает с ежегодным отчетом в Госдуме.

По его словам, кризис стал колоссальным вызовом, гораздо масштабнее и опаснее кризиса 1998 года.

"Если бы мы не сумели дать на него ответ, то не только обрушили бы экономику и социальную сферу, но и поставили бы под сомнение суверенитет, геополитическую состоятельность страны, надолго похоронили всякие идеи модернизации и развития", - заявил Путин.

Глава правительства и избранный президент поблагодарил граждан России "за выдержку, за терпение, за доверие", выразив мнение, что страна преодолела испытания благодаря "общей ответственности, социальному партнерству и гражданской солидарности".

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Владимир Путин также сообщил, что в начале нынешнего года ВВП России превысил докризисный уровень.

"В начале 2012 года, как мы и планировали, российский ВВП превысил докризисный уровень", — сказал премьер.

По его словам, по итогам 2011 года объем ВВП составил 41 трлн 421 млрд рублей.