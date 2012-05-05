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Источник Правда.Ру

ВОЗ все труднее сдерживать эпидемию коронавируса внутри КНР

Мир

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что сдерживать коронавирус внутри Китая становится все сложнее.

Женихов и невест проверят на ВИЧ

"Хотя общее число заболевших вне пределов Китая остается относительно небольшим, мы обеспокоены числом случаев, не имеющих прямой эпидемиологической связи", - рассказал Гебрейесус.

"Растущее число свидетельств передачи вне Китая говорит о том, что окно возможностей, которым мы располагаем для сдерживания этого вируса, сужается", - добавил глава ВОЗ.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала об эпидемии ВИЧ в Греции.

В Греции вспыхнула эпидемия иммунодефицита человека (ВИЧ/СПИД). В 2011 году рост заболеваемости составил 150%.

Как сообщает FederalPress со ссылкой на минздрав Греции, больше всего заразившихся этим смертельным заболеванием фиксируется в Афинах: по сравнению с прошлыми годами число заболевших во время финансового кризиса в стране выросло в 15 раз. Чаще всего жертвами ВИЧ становятся наркоманы, принимающие препараты внутривенно, уточнили чиновники.

За 2012 год зарегистрировано уже более 300 случаев заражения ВИЧ. В конце мая Афины посетит делегация Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний, чтобы оценить сложившуюся ситуацию.

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Между тем, причины эпидемии ВИЧ чиновники видят в мерах жесткой экономии, принимаемых государством. Правительство упразднило специальные центры для приема наркоманов, была практически прекращена раздача стерилизованных шприцев, сообщает радио "Голос России". Особую обеспокоенность у правительства вызывают проститутки-наркоманки, зараженные ВИЧ, поскольку через них заболевание распространяется в широкие слои населения. На этой неделе полиция арестовала 17 таких женщин.

ВИЧ является вирусом иммунодефицита человека, вызывающим заболевание — ВИЧ-инфекцию, последней стадией, которой становится синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД).

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В целом, считают эксперты, Греция подошла к кризису здравоохранения: установлено, что греки пьют на 35% больше антидепрессантов, чем пять лет назад, а число самоубийств подскочило на 40%, сообщает "Росбалт".

Темы китай эпидемия заражение коронавирус тедрос аданом гебрейесус всемирная организация здравоохранения
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