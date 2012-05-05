Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что сдерживать коронавирус внутри Китая становится все сложнее.
"Хотя общее число заболевших вне пределов Китая остается относительно небольшим, мы обеспокоены числом случаев, не имеющих прямой эпидемиологической связи", - рассказал Гебрейесус.
"Растущее число свидетельств передачи вне Китая говорит о том, что окно возможностей, которым мы располагаем для сдерживания этого вируса, сужается", - добавил глава ВОЗ.
В Греции вспыхнула эпидемия иммунодефицита человека (ВИЧ/СПИД). В 2011 году рост заболеваемости составил 150%.
Как сообщает FederalPress со ссылкой на минздрав Греции, больше всего заразившихся этим смертельным заболеванием фиксируется в Афинах: по сравнению с прошлыми годами число заболевших во время финансового кризиса в стране выросло в 15 раз. Чаще всего жертвами ВИЧ становятся наркоманы, принимающие препараты внутривенно, уточнили чиновники.
За 2012 год зарегистрировано уже более 300 случаев заражения ВИЧ. В конце мая Афины посетит делегация Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний, чтобы оценить сложившуюся ситуацию.
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Между тем, причины эпидемии ВИЧ чиновники видят в мерах жесткой экономии, принимаемых государством. Правительство упразднило специальные центры для приема наркоманов, была практически прекращена раздача стерилизованных шприцев, сообщает радио "Голос России". Особую обеспокоенность у правительства вызывают проститутки-наркоманки, зараженные ВИЧ, поскольку через них заболевание распространяется в широкие слои населения. На этой неделе полиция арестовала 17 таких женщин.
ВИЧ является вирусом иммунодефицита человека, вызывающим заболевание — ВИЧ-инфекцию, последней стадией, которой становится синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД).
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В целом, считают эксперты, Греция подошла к кризису здравоохранения: установлено, что греки пьют на 35% больше антидепрессантов, чем пять лет назад, а число самоубийств подскочило на 40%, сообщает "Росбалт".
Депутат Госдумы, чемпион мира по биатлону Антон Шипулин отметил, что ответственность за неудачи сборной России в Антерсельве можно разделить на всех участников турнира.