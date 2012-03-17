В Великобритании подтопило особняк Джорджа Клуни за $15 млн

В Великобритании из-за прошедших ураганов "Деннис" и "Сиара" существенно повысился уровень воды в реке Темза. Это привело к тому, что поместье 17-го века голливудского актера Джорджа Клуни оказалось полностью затоплено. Сейчас летняя веранда, газоны и теннисный корт больше напоминают болото.

Особняк 17-го века пока существенно не пострадал, однако вода продолжает стремительно прибывать. Под водой оказались десятки городов, люди передвигаются на надувных лодках.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о первом аресте Джорджа Клуни.

В Вашингтоне полиция арестовала знаменитого актера Джорджа Клуни, который принимал участие в акции протеста у посольства Судана. К настоящему моменту звезду Голливуда уже выпустили, обязав уплатить штраф в 100 долларов.

Участники акции обвиняли президента Судана Омара аль-Башира его в создании гуманитарного кризиса в недавно отделившемся соседнем Южном Судане и прекращении поставок туда продовольствия. Джордж Клуни, а также его отец Ник Клуни, конгрессмен Джим Моран и президент NAACP (Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения) Бенджамин Джелос были арестованы после того, как митингующие пересекли полицейские ограждения, размещенные по периметру посольства.

На лидеров митинга надели наручники и увезли на полицейских автомобилях, сообщает РБК. Клуни принял участие в акции, чтобы привлечь внимание общественности к продовольственному кризису в Судане. Если проблема не будет решена в ближайшие три-четыре месяца, страну ждет настоящая гуманитарная катастрофа, уверен актер.

"Все, чего мы хотели добиться сегодня - это привлечь внимание к тому, что происходит в этой африканской стране. Действовать необходимо уже сейчас, потому что тысячи людей умрут от голода, когда начнется сезон дождей. Это даже не голод - это преступление, которое спонсирует суданское правительство", - пояснил Клуни цель акции.

После того, как Клуни заплатил штраф в 100 долларов, его выпустили из полицейского участка. Он рассказал, что задержанные содержались в одной камере, передает ИТАР-ТАСС. Для актера этот арест был первым.

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В Госдепартаменте США разделяют беспокойство Джорджа Клуни относительно ситуации в Судане. Об этом заявила официальный представитель госдепартамента Виктория Нуланд, сообщает "КП".

"У меня нет комментариев, за исключением того, что он имел на это право как гражданин. И я думаю, мы придерживаемся одной с ним позиции, так как спецпредставитель госсекретаря по Судану вместе с Клуни принял участие в слушаниях по суданской проблеме в сенате. Мы абсолютно разделяем обеспокоенность происходящим в стране насилием - господин Клуни вчера встречался с госсекретарем и президентом США", - сказала Нуланд.