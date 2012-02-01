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"Снесло крышу": стало известно, почему британцы ненавидят Меган Маркл

Мир

Недавно жена принца Гарри Меган Маркл показала, почему ее ненавидит большинство жителей Великобритании. После отречения своего внука от престола Елизавета II запретила ему и его жене использовать бренды "Королевский" и "Сассекс". Однако у Маркл есть свои соображения на этот счет. С таким решением королевы она не согласна.

Queen Cancels Knighthood Of Former UK Bank Boss

Меган Маркл и принц Гарри сделали заявление, что у Елизаветы II нет права запрещать им использовать эти слова в их деятельности. Также пара намекнула, что вправе использовать свои герцогские титулы против желания ее величества.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что Елизавета II лишила рыцарского титула провинившегося банкира.

Бывший генеральный директор Royal Bank of Scotland (RBS) Фред Гудвин решением королевы Елизаветы II лишен рыцарского звания. Титул, предоставлявший право носить приставку "сэр" к имени, был присвоен банкиру в 2004 году.

Именно Гудвин считается главным виновником бедственной ситуации, которая сложилась в банке в 2007 году. Тогда, сообщают "Известия", в результате невыгодной сделки по слиянию с голландским ABN Amro правительству пришлось оказать RBS помощь в размере 45 миллиардов евро. Ситуация вокруг банка привела в дальнейшем к еще более тяжелым последствиям.

"Банкротство Royal Bank of Scotland сыграло важную роль в ходе финансового кризиса 2008-2009 годов, который, наряду с другими макроэкономическими факторами, привел к тяжелейшей рецессии в Великобритании со времен Второй мировой войны и значительным затратам со стороны налогоплательщиков и бизнеса", - заявил официальный представитель секретариата британского Кабинета министров. Фред Гудвин, подчеркнул он, был основным лицом, принимавшим решения в банке в то время, передают "Вести.ру". "Масштаб и серьезность последствий его деятельности на посту главы банка сделали этот случай исключительным", - отметили в кабмине.

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Правом лишения почетного звания обладает только британский монарх. Решение о лишении Гудвина титула королева приняла на основе рекомендации премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона. Среди широко известных прецедентов - лишение рыцарского звания президента Зимбабве Роберта Мугабе в 2008 году из-за массовых нарушений прав человека в его стране, добавляют Banki.ru.

Темы бренд ненависть принц гарри елизавета ii меган маркл великобритания
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