В России рассказали о темах переговоров Путина и Трампа в Париже

В данный момент действующий президент Российской Федерации Владимир Путин и национальный лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп находятся в столице Франции Париже на праздновании 100-летия Первой мировой войны.
Известно, что Владимир Путин и Дональд Трамп собираются провести в Париже небольшие переговоры. Так, представители российской делегации во Франции рассказали средствам массовой информации о темах, что поднимут в ходе переговоров лидеры двух сверхдержав.
Оказывается, тему антироссийских санкций правительства США российская сторона поднимать не собирается. Представители делегации РФ во Франции отметили, что торговые ограничения не являются инициативой Москвы, и поэтому не Россия, по их мнению, должна первой начинать говорить об этом.
Ожидается, что Владимир Путин и Дональд Трамп поговорят о недавнем выходе Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Напомним, что это нашумевшее решение Соединенных Штатов Америки вновь погрузило мир в страх перед ядерной войной.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что президент Франции Эммануэль Макрон выступил резко против встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Это, по мнению французского главы, привлечет на себя слишком много внимания со стороны СМИ и общественности.
Фото: Fotodom. ru
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