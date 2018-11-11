Макрон назвал себя и Трампа аутсайдерами среди прочих политиков

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о том, что общего у него с главой Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

Так, по словам французского президента, их с американским национальным лидером объединяет то, что они аутсайдеры среди прочих политиков. Также, по словам Эммануэля Макрона, они с Дональдом Трампом являются большими противниками терроризма и союзниками в сфере борьбы с ним.

Макрон отметил, что по целому ряду вопросов их взгляды с Трампом значительно расходятся. Однако, похвастался президент Франции, они с главой США регулярно проводят регулярные плодотворные переговоры.

В первую очередь, отметил напоследок Эммануэль Макрон, их с Дональдом Трампом взгляды расходятся на почве национализма. Так, отметим, Трамп неоднократно называл самого себя приверженцем данной идеологии. Макро же заявил, что назвать так себя не может, хотя считает себя истинным патриотом и готов всегда и во всем действовать на благо Франции.

Эммануэль Макрон также подчеркнул, что верит в сотрудничество между странами и всегда настроен на диалог.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что французские правоохранительные органы задержали шестерых неонацистов, собирающихся убить Эммануэля Макрона.

Фото: кадр из видео

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