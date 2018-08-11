Президент Турции рискнул угрожать США

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что американо-турецкие отношения переживают не самые лучшие времена. Турецкий глава подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки не понимают одного - они наносят ущерб лишь собственным интересам.
По словам Эрдогана, американцы не в силах понять чаяния и желания турецкого народа. В этом-то, по его словам, и заключается главная проблема отношений Турции с США. Эрдоган заявил, что, если американское правительство не прекратит придерживаться своего "однобокого и неуважительного" политического курса по отношении к Турции, Анкара найдет себе новых союзников. Благо, вариантов много, говорит Эрдоган.
Напомним, что в 2016 году правительство Соединенных Штатов Америки осудило произошедший на территории Турции военный переворот, поддержав тем самым действующее турецкое правительство. Между двумя государствами существуют и крепкие двусторонние торговые отношения. США поставляет в Турцию самолеты, железо и сталь, масло, хлопчатобумажную пряжу и ткань, а импортирует оттуда автомобили, травертин и мрамор.
Ранее "Правда.Ру" уже писала об угрозах Анкары в отношении Вашингтона. Тогда камнем преткновения стали поставки истребителей F-35. Эрдоган пригрозил США, что, если они откажут им в продаже, он обратится в Международный арбитражный суд.
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