"Лучше русские!": Казахстан отказался размещать военные базы США

Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов заявил, что военных баз Соединенных Штатов Америки на территории республики не будет.

Фото: kremlin.ru

Об этом глава казахстанского МИД заявил, отвечая на вопрос о транзите американских грузов через территорию Казахстана. Напомним, что США и Казахстан в июне подписали соглашение о сотрудничестве. Ранее "Правда.Ру" писала об этом. Так, правительства двух стран условились, что Астана предоставит Вашингтону доступ к своим каспийским портам Актау и Курык. Также правительство США планировало разместить в Казахстане свои научные лаборатории.

Любопытно, что правительство Российской Федерации тогда высказало свое недовольство договору двух стран, заявив, что обеспокоено растущим влиянием Соединенных Штатов Америки на азиатский регион.

По словам же министра иностранных дел Казахстана, беспокоиться тут не о чем. Речь, по его словам, идет лишь о коммерческом международном транзите. Кайрат Абдрахманов добавил, что для транзита задействован не только Казахстан. В конце своей речи представитель казахстанского правительства подчеркнул, что ни о каком размещении военных баз США в республике не может идти и речи.

Отметим, что на территории Казахстана присутствует большое количество военных баз Российской Федерации. В частности, например, космодром "Байконур", база транспортной авиации в Кустанае, полигон в Сары-Шаргане.

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