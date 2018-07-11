За что Греция выслала двух российских дипломатов

Своеобразную дружбу предложила Греция России.

Фото: Pravda.Ru

Ее правительство решило выслать двух российских дипломатов, а еще двум и вовсе запретить въезд в страну. Об этом пишет афинская газета Kathimerini.

Дипломатам в вину вменяют попытки вмешательства во внутренние дела Греции, а также — незаконные действия, влияющие на национальную безопасность.

При этом Греция желает иметь "хорошие отношения с Москвой", а также — не терять дружбу между двумя государствами.

Между тем в МИД России пообещали Греции дать "зеркальный ответ", как и принято в сложившейся практике.

Как ранее писала "Правда.Ру", из-за "дела Скрипаля" еще весной половина стран-членов Евросоюза также приняла решение выслать дипломатов РФ в качестве меры солидарности с Лондоном.

Как заявил 26 марта глава Европейского совета Дональд Туск, "14 стран ЕС решили выслать российских дипломатов".

При этом глава МИД Дании Андерс Самуэльсен заявил, что страна вышлет двух сотрудников российской дипмиссии из-за "дела Скрипаля".

По его словам, "правительство вместе с другими европейскими странами приняло решение принять экстраординарные меры в связи с инцидентом в Солсбери. Российскому послу было объявлено о высылке из Дании двух дипломатов".

Отметим, что решение о высылке российских дипломатов на тот момент также приняли Германия, Франция, Польша, Нидерланды, Чехия, Эстония, Литва и Украина.

Со своей стороны, США сообщили о высылке из страны 60 российских дипломатов.

Читайте также:

Самое интересное о Греции

Как перед войной: Запад массово выгоняет российских дипломатов