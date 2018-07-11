США и Китай начали торговую войну на уничтожение

Вашингтон приготовил для Пекина новые 10% пошлины: он обложил ими продукцию на общую сумму $200 млрд. Американская сторона назвала этот шаг ответным, так как китайская не желает менять практику, которую в США считают "несправедливой".

Фото: Pravda.Ru

Кроме того, Вашингтон настаивает, что пошлины — способ минимизировать ущерб от китайской торговой политики. Так, с 6 июля американские таможенники уже начали взимать пошлины в размере 25% с китайских товаров, их общая стоимость $34 млрд. Администрация президента пообещала сообщить дополнительно, когда будет введена аналогичная пошлина на иную продукцию (почти 300 наименований) на сумму $16 млрд.

Китайская сторона ответила зеркально. Это нежелание смириться и подтолкнуло США к новой порции 10% пошлин. Информация о продукции в ближайшие дни появится в Federal Register.

Помощник китайского министра коммерции Ли Чэнган, комментируя ситуацию, заметил, что от действий Соединенных Штатов пострадают обе стороны, а в мировой торговле случится эпоха хаоса. Однако представитель Пекина заверил, что его отечество готово "совершенствовать условия для ведения бизнеса в стране и поддерживать многостороннюю систему мировой торговли".

Ситуации меж Вашингтоном и Пекином коснулись и китайские СМИ. China Daily акцентировала внимание на том, что американская сторона не дала китайской другой возможности: ей остается отметить "огнем на огонь", позаботиться об открытии экономики для иностранных инвесторов и уменьшить урон для отечественных компаний.

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