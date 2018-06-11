Трамп обрушился с критикой на Германию

Напряжение в отношениях между странами Запада все нарастает. "Правда.Ру" недавно передавала слова канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Соединенные Штаты Америки стремятся изменить привычный мировой порядок. По ее словам, привычная картина мира меняется. Меркель заявила также и о том, что Европе необходимо сплотиться и быть более настойчивой в вопросах, связанных с действиями Вашингтона.
Дональд Трамп просто не смог остаться в стороне. Глава Соединенных Штатов Америки заявил, что Германия вносит совсем мизерный вклад в развитие Североатлантического альянса. В своем официальном аккаунте в Twitter Трамп поделился мнением, что его страна вкладывает огромные деньги в содержание НАТО. Президент США также привлек внимание общественности к тому, что при всем при этом Америку еще и обвиняют в развязывании торговой войны.
В своем сообщении Трамп заявил, что данная ситуация выглядит как минимум нечестной. Президент США указал на торговые преференции, которыми владеют другие государства, в то время как американские налогоплательщики несут от этого сплошные убытки.
По словам Трампа, Германия тратит всего лишь 1 % от своего ВВП на нужды Североатлантического альянса, в то время как Соединенные Штаты Америки — все 4 %. Трамп заявил, что Америка всегда и во всем поддерживала и защищала Европу, но в ответ получала лишь критику их торговых правил. В конце своего сообщения в Twitter Дональд Трамп повторил слова Ангелы Меркель о том, что в мире наступают серьезные изменения.
Около 5 тысяч граждан Украины собираются посетить мундиаль в России. И, как стало известно, некоторые из них едут не для того, чтобы насладиться красивой игрой.
Около 5 тысяч граждан Украины собираются посетить мундиаль в России. И, как стало известно, некоторые из них едут не для того, чтобы насладиться красивой игрой.
Грузинская свалка превратилась в инкубатор. Это произошло из-за того, что марнеульская птицефабрика выкинула туда яйца.
Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Конечно, этот шаг Асада согласован с Москвой, но не с Тегераном, высказал мнение видеостудии Pravda.Ru член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян. Это предупреждение Грузии о том, чтобы она не воплощала свои планы вступления в НАТО.