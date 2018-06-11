Возвращение России в G8 расколет Европу

Как ранее уже писала «Правда.Ру», на стартовавшем в Канаде саммите «Большой семерки» президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поднял вопрос о необходимости возвращения России в международный клуб. Главу США тогда поддержала лишь Италия.



Как ни в чем не бывало: G7 готова вернуть Россию

По мнению Трампа, присутствие России на столь важном саммите благоприятно скажется на самих международных переговорах. Президент США подчеркнул, что РФ является большой, авторитетной и сильной державой, с которой стоит считаться и к мнению которой нужно прислушиваться.

Госсекретарь МИД Германии Нильс Аннен прокомментировал предложение Дональда Трампа. Он назвал эту инициативу самой настоящей провокацией. Свое мнение он объяснил тем, что для всех останется загадкой, почему же после приглашения Российская Федерация не примет решение вернуться обратно. Более того, Аннен заявил, что это вызовет всеевропейский общественный резонанс.

Нильс Аннен добавил, что США, Великобритания, Италия, Япония, Германия, Канада и Франция открыты к сотрудничеству с Россией и готовы принять ее в G8. Но госсекретарь МИД Германии добавил также, что это не такой простой шаг, как может показаться с первого взгляда.

Глава Российской Федерации Владимир Путин также прокомментировал желание Трампа вернуться к формату «Большой восьмерки». По словам российского лидера Россия и не покидала международный клуб. Лидеры стран Запада сами отказались приезжать в Москву. Но Путин добавил, что будет рад видеть их всех.